Александр Коденец - статистика
#37 | Защитник
|Имя
|Александр
|Отчество
|Дмитриевич
|Фамилия
|Коденец
|Команда
|Афипс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|2 февраля 1992 (31 год)
|Рост
|182
|Вес
|66
|Имя
|Александр
|Отчество
|Дмитриевич
|Фамилия
|Коденец
|Команда
|Афипс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|2 февраля 1992 (31 год)
|Рост
|182
|Вес
|66
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Афипс
|5
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.09.2015
|1' -57'
|Афипс (Афипский)
|3:0
|Алания (Владикавказ)
|12'
|25.08.2015
|1' -50'
|Краснодар-2 (Краснодар)
|1:0
|Афипс (Афипский)
|18.08.2015
|1' -90'
|Афипс (Афипский)
|4:0
|Астрахань (Астрахань)
|12.08.2015
|46' -90'
|Биолог-Новокубанск (Новокубанск)
|0:1
|Афипс (Афипский)
|28.07.2015
|Был в запасе
|Ангушт (Назрань)
|0:1
|Афипс (Афипский)
|20.07.2015
|1' -46'
|Афипс (Афипский)
|2:1
|Динамо (Ставрополь)