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    Маврудис Бугаидис - статистика

    #24 | Защитник
    Имя Маврудис
    Фамилия Бугаидис
    Команда Пантракикос
    Состав Основной
    Родной город Салоники
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 1 июня 1993 (29 лет)
    Рост 190
    Стоимость:
    € 150
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    АЕК 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    15.12.2011 1' -90' Штурм (Грац) 1:3 АЕК (Афины)
    01.12.2011 Был в запасе АЕК (Афины) 1:2 Андерлехт (Брюссель)
    04.11.2011 Был в запасе АЕК (Афины) 1:3 Локомотив (Москва)
    29.09.2011 56' -90' АЕК (Афины) 1:2 Штурм (Грац)
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