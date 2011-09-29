Маврудис Бугаидис - статистика
#24 | Защитник
|Имя
|Маврудис
|Фамилия
|Бугаидис
|Команда
|Пантракикос
|Состав
|Основной
|Родной город
|Салоники
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|1 июня 1993 (29 лет)
|Рост
|190
Стоимость:
€ 150
тыс
|Имя
|Маврудис
|Фамилия
|Бугаидис
|Команда
|Пантракикос
|Состав
|Основной
|Родной город
|Салоники
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|1 июня 1993 (29 лет)
|Рост
|190
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|АЕК
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.12.2011
|1' -90'
|Штурм (Грац)
|1:3
|АЕК (Афины)
|01.12.2011
|Был в запасе
|АЕК (Афины)
|1:2
|Андерлехт (Брюссель)
|04.11.2011
|Был в запасе
|АЕК (Афины)
|1:3
|Локомотив (Москва)
|29.09.2011
|56' -90'
|АЕК (Афины)
|1:2
|Штурм (Грац)