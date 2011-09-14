Силвиу Илие - статистика
|Имя
|Силвиу
|Фамилия
|Илие
|Команда
|Оцелул
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|27 июня 1988 (34 года)
|Имя
|Силвиу
|Фамилия
|Илие
|Команда
|Оцелул
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|27 июня 1988 (34 года)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Оцелул
|5
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.12.2011
|1' -21'
|Бенфика (Лиссабон)
|1:0
|Оцелул (Галац)
|22.11.2011
|67' -90'
|Оцелул (Галац)
|2:3
|Базель (Базель)
|02.11.2011
|1' -53'
|Манчестер Юнайтед (Манчестер)
|2:0
|Оцелул (Галац)
|18.10.2011
|83' -90'
|Оцелул (Галац)
|0:2
|Манчестер Юнайтед (Манчестер)
|14.09.2011
|1' -89'
|Базель (Базель)
|2:1
|Оцелул (Галац)