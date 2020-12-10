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Ли Гриффитс
Статистика
Ли Гриффитс - статистика
Завершил карьеру
20 августа 1990 (36), Эдинбург
#29 | Нападающий
Шотландия
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Статистика по турнирам
Шотландия. Премьер-лига 2021/2022
Лига Европы 2020/2021
Лига наций 2020/2021
Шотландия. Премьер-лига 2020/2021
Лига Европы 2019/2020
Лига чемпионов 2019/2020
Шотландия. Премьер-лига 2019/2020
Лига Европы 2018/2019
Лига чемпионов 2018/2019
Шотландия. Премьер-лига 2018/2019
Лига чемпионов 2017/2018
Шотландия. Плей-офф 2017/2018
Шотландия. Премьер-Лига 2017/2018
Лига чемпионов 2016/2017
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017
Шотландия. Плей-офф 2016/2017
Шотландия. Премьер-Лига 2016/2017
Лига Европы 2015/2016
Лига чемпионов 2015/2016
Шотландия. Премьер-Лига 2015/2016
Лига Европы 2014/2015
Лига чемпионов 2014/2015
Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015
Товарищеские матчи. Сборные 2013
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013
Команда
И
Г
П
Ж
К
Селтик
2
1
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 6 тур
Селтик
3 : 2
10.12.2020
Лилль
Был в запасе
Лига Европы, 3 тур
Селтик
1 : 4
05.11.2020
Спарта
59' - 90'
65'
Лига Европы, 2 тур
Лилль
2 : 2
29.10.2020
Селтик
Был в запасе
Лига Европы, 1 тур
Селтик
1 : 3
22.10.2020
Милан
1' - 46'
Лига Европы, 4 раунд
Сараево
0 : 1
01.10.2020
Селтик
Был в запасе
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