Ли Гриффитс - статистика
#29 | Нападающий
|Имя
|Ли
|Фамилия
|Гриффитс
|Команда
|Данди
|Состав
|Основной
|Родной город
|Эдинбург
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|20 августа 1990 (32 года)
|Имя
|Ли
|Фамилия
|Гриффитс
|Команда
|Данди
|Состав
|Основной
|Родной город
|Эдинбург
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|20 августа 1990 (32 года)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Селтик
|2
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.12.2020
|Был в запасе
|Селтик (Глазго)
|3:2
|Лилль (Лилль)
|05.11.2020
|59' -90'
|Селтик (Глазго)
|1:4
|Спарта (Прага)
|65'
|29.10.2020
|Был в запасе
|Лилль (Лилль)
|2:2
|Селтик (Глазго)
|22.10.2020
|1' -46'
|Селтик (Глазго)
|1:3
|Милан (Милан)
|01.10.2020
|Был в запасе
|Сараево (Сараево)
|0:1
|Селтик (Глазго)