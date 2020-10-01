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    Ли Гриффитс - статистика

    #29 | Нападающий
    Имя Ли
    Фамилия Гриффитс
    Команда Данди
    Состав Основной
    Родной город Эдинбург
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 20 августа 1990 (32 года)
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Селтик 2 1 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    10.12.2020 Был в запасе Селтик (Глазго) 3:2 Лилль (Лилль)
    05.11.2020 59' -90' Селтик (Глазго) 1:4 Спарта (Прага)
    65'
    29.10.2020 Был в запасе Лилль (Лилль) 2:2 Селтик (Глазго)
    22.10.2020 1' -46' Селтик (Глазго) 1:3 Милан (Милан)
    01.10.2020 Был в запасе Сараево (Сараево) 0:1 Селтик (Глазго)
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