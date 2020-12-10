Статистика по турнирам

Шотландия. Премьер-лига 2021/2022 Лига Европы 2020/2021 Лига наций 2020/2021 Шотландия. Премьер-лига 2020/2021 Лига Европы 2019/2020 Лига чемпионов 2019/2020 Шотландия. Премьер-лига 2019/2020 Лига Европы 2018/2019 Лига чемпионов 2018/2019 Шотландия. Премьер-лига 2018/2019 Лига чемпионов 2017/2018 Шотландия. Плей-офф 2017/2018 Шотландия. Премьер-Лига 2017/2018 Лига чемпионов 2016/2017 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017 Шотландия. Плей-офф 2016/2017 Шотландия. Премьер-Лига 2016/2017 Лига Европы 2015/2016 Лига чемпионов 2015/2016 Шотландия. Премьер-Лига 2015/2016 Лига Европы 2014/2015 Лига чемпионов 2014/2015 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Товарищеские матчи. Сборные 2013 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013