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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Селтик - Спарта
Селтик - Спарта: обзор матча 05 ноября 2020
Селтик
05.11.2020, четверг, 23:00
Лига Европы, группа H, 3 тур
1 : 4
Завершен
Спарта
65'
Л. Гриффитс
26'
Л. Юлиш
45'
Л. Юлиш
77'
Л. Юлиш
90'
Л. Крейчи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Селтик - Спарта
90'
+3
Желтая карточка
Л. Крейчи
90'
ГОЛ! 1:4!
Л. Крейчи
Пас отдал
Б. Докал
88'
Замена
С. Плавсич
️️️️
Д. Моберг-Карлссон
88'
Замена
Б. Докал
️️️️
М. Сачек
Замена
О. Нтчам
️️️️
Д. Лаксальт
80'
Замена
А. Айети
️️️️
О. Эдуард
80'
79'
Замена
Л. Крейчи
️️️️
М. Полидар
77'
ГОЛ! 1:3!
Л. Юлиш
Пас отдал
Д. Моберг-Карлссон
Желтая карточка
Р. Кристи
75'
73'
Замена
М. Травник
️️️️
А. Карабец
73'
Замена
Д. Лишка
️️️️
Д. Ганцко
71'
Желтая карточка
М. Сачек
ГОЛ! 1:2!
Л. Гриффитс
Пас отдал
Т. Рогич
65'
Замена
А. Атем Эльхамед
️️️️
С. Браун
59'
Замена
Л. Гриффитс
️️️️
М. Эльюнусси
59'
51'
Желтая карточка
Д. Павелка
45'
ГОЛ! 0:2!
Л. Юлиш
Пас отдал
А. Карабец
26'
ГОЛ! 0:1!
Л. Юлиш
Пас отдал
Д. Ганцко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Селтик
19
Скотт Бэйн
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
25
Шейн Даффи
ЦЗ
30
Жереми Фримпонг
ПЗ
10
Мохамед Эльюнусси
ЛВ
55
Нир Биттон
ОП
8
Скотт Браун
ЦП
42
Каллум МакГрегор
ЦП
10
Райан Кристи
АП
7
Том Рогич
АП
29
Одсонн Эдуард
ЦФ
Главный тренер
Нил Леннон
Спарта
1
Флориан Ницэ
ВР
32
Андреас Виндхейм
ЦЗ
4
Доминик Плехаты
ЦЗ
17
Давид Ганцко
ЦЗ
21
Матей Полидар
ЦЗ
61
Михал Сачек
ПЗ
7
Ладислав Крейчи
ЦП
9
Адам Карабец
ЦП
8
Давид Павелка
ЦП
10
Давид Моберг-Карлссон
ЦФ
39
Лукаш Юлиш
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Котал
Селтик
23
Конор Азар
ВР
1
Василиос Баркас
ВР
32
Грег Тэйлор
ЛЗ
23
Стивен Уэлш
ЦЗ
44
Абд Атем Эльхамед
ЦЗ
19
Исмаила Соро
ЦП
10
Оливье Нтчам
ЦП
14
Дэвид Тернбулл
ЦП
20
Эван Хендерсон
АП
9
Патрик Климала
ЦФ
29
Ли Гриффитс
ЦФ
9
Албиан Айети
ЦФ
Спарта
40
Франтишек Котек
ВР
3
Мартин Витик
ЦЗ
33
Ондржей Челустка
ЦЗ
27
Давид Лишка
ЦЗ
29
Адам Габриэль
ЦП
10
Войтех Патрак
ЦП
95
Срджан Плавсич
ЦП
10
Михал Травник
ЦП
9
Борек Докал
ЦП
3-1-2-3-1
19
Бэйн
93
Лаксальт
25
Даффи
30
Фримпонг
55
Биттон
8
Браун
42
МакГрегор
10
Эльюнусси
7
Рогич
10
Кристи
29
Эдуард
3-2-3-2
1
Ницэ
4
Плехаты
17
Ганцко
21
Полидар
61
Сачек
32
Виндхейм
7
Крейчи
9
Карабец
8
Павелка
39
Юлиш
10
Моберг-Карлссон
8
Браун
44
Эльхамед
44
Эльхамед
8
Браун
93
Лаксальт
10
Нтчам
10
Нтчам
93
Лаксальт
10
Эльюнусси
29
Гриффитс
29
Гриффитс
10
Эльюнусси
29
Эдуард
9
Айети
9
Айети
29
Эдуард
10
Моберг-Карлссон
95
Плавсич
95
Плавсич
10
Моберг-Карлссон
17
Ганцко
27
Лишка
27
Лишка
17
Ганцко
9
Карабец
10
Травник
10
Травник
9
Карабец
61
Сачек
9
Докал
9
Докал
61
Сачек
Остались в запасе
Селтик
Спарта
9
Патрик Климала
ЦФ
20
Эван Хендерсон
АП
19
Исмаила Соро
ЦП
23
Стивен Уэлш
ЦЗ
23
Конор Азар
ВР
32
Грег Тэйлор
ЛЗ
1
Василиос Баркас
ВР
14
Дэвид Тернбулл
ЦП
Главный тренер
Нил Леннон
40
Франтишек Котек
ВР
3
Мартин Витик
ЦЗ
29
Адам Габриэль
ЦП
10
Войтех Патрак
ЦП
33
Ондржей Челустка
ЦЗ
Главный тренер
Вацлав Котал
Остались в запасе
9
Патрик Климала
ЦФ
20
Эван Хендерсон
АП
19
Исмаила Соро
ЦП
23
Стивен Уэлш
ЦЗ
23
Конор Азар
ВР
32
Грег Тэйлор
ЛЗ
1
Василиос Баркас
ВР
14
Дэвид Тернбулл
ЦП
Остались в запасе
40
Франтишек Котек
ВР
3
Мартин Витик
ЦЗ
29
Адам Габриэль
ЦП
10
Войтех Патрак
ЦП
33
Ондржей Челустка
ЦЗ
Главный тренер
Нил Леннон
Главный тренер
Вацлав Котал
Статистика матча Селтик - Спарта
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Селтик
Лига Европы, 5 тур
Торренсе
- : -
26.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
4 : 1
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Фалкирк
2 : 0
01.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Селтик
2 : 2
28.10.2026
Данди Юнайтед
Спарта
Лига Европы, 5 тур
Спарта
- : -
26.11.2026
АЗ Алкмаар
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Спарта
1 : 3
22.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Богемианс 1905
0 : 0
01.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Спарта
5 : 1
25.10.2026
Словацко
Информация о матче
Стадион:
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