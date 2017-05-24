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    Михал Дуриш - новости

    #18 | Нападающий
    Имя Михал
    Фамилия Дуриш
    Состав Без клуба
    Родной город Угерске-Градиште
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 1 июня 1988 (34 года)
    Рост 183
    Вес 75
    Стоимость:
    € 900
    тыс
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