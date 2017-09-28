Петр Ирачек - статистика
#8 | Полузащитник
|Имя
|Петр
|Фамилия
|Ирачек
|Команда
|Фастав
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|2 марта 1986 (37 лет)
|Рост
|180
|Вес
|77
Стоимость:
€ 500
тыс
|Имя
|Петр
|Фамилия
|Ирачек
|Команда
|Фастав
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|2 марта 1986 (37 лет)
|Рост
|180
|Вес
|77
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Фастав
|5
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.12.2017
|1' -90'
|Фастав (Злин)
|0:2
|Локомотив (Москва)
|23.11.2017
|1' -90'
|Шериф (Тирасполь)
|1:0
|Фастав (Злин)
|02.11.2017
|1' -90'
|Копенгаген (Копенгаген)
|3:0
|Фастав (Злин)
|19.10.2017
|1' -90'
|Фастав (Злин)
|1:1
|Копенгаген (Копенгаген)
|28.09.2017
|1' -90'
|Локомотив (Москва)
|3:0
|Фастав (Злин)
|63'