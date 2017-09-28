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    Петр Ирачек - статистика

    #8 | Полузащитник
    Имя Петр
    Фамилия Ирачек
    Команда Фастав
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 2 марта 1986 (37 лет)
    Рост 180
    Вес 77
    Стоимость:
    € 500
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Фастав 5 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    07.12.2017 1' -90' Фастав (Злин) 0:2 Локомотив (Москва)
    23.11.2017 1' -90' Шериф (Тирасполь) 1:0 Фастав (Злин)
    02.11.2017 1' -90' Копенгаген (Копенгаген) 3:0 Фастав (Злин)
    19.10.2017 1' -90' Фастав (Злин) 1:1 Копенгаген (Копенгаген)
    28.09.2017 1' -90' Локомотив (Москва) 3:0 Фастав (Злин)
    63'
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