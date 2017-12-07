Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Петр Ирачек
Статистика
Петр Ирачек - статистика
Завершил карьеру
2 марта 1986 (40)
#8 | Полузащитник
180 см | 77 кг
Чехия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Чехия. Синот Лига 2019/2020
Лига Европы 2017/2018
Лига Европы 2015/2016
Германия. Бундеслига 2014/2015
Германия. Бундеслига 2013/2014
Германия. Бундеслига 2012/2013
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013
Чемпионат Европы 2012
Copa del Sol 2011
Германия. Бундеслига 2011/2012
Лига Чемпионов 2011/2012
Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011
Команда
И
Г
П
Ж
К
Фастав
5
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 6 тур
Фастав
0 : 2
07.12.2017
Локомотив
1' - 90'
Лига Европы, 5 тур
Шериф
1 : 0
23.11.2017
Фастав
1' - 90'
Лига Европы, 4 тур
Копенгаген
3 : 0
02.11.2017
Фастав
1' - 90'
Лига Европы, 3 тур
Фастав
1 : 1
19.10.2017
Копенгаген
1' - 90'
Лига Европы, 2 тур
Локомотив
3 : 0
28.09.2017
Фастав
1' - 90'
63'
Главные новости
Батракова раскритиковали в Турции, испанские клубы хотят увести Карседо у «Спартака», гневный Моуринью и другие новости
01:00
Сафонов получил худшую оценку среди игроков «ПСЖ» за матч с «Марселем»
00:40
1
Погребняк отреагировал на слова Дзюбы о завершении карьеры
00:30
Лига 1. «ПСЖ» победил «Марсель», Ферран вновь забил, Сафонов – пропустил
Вчера, 23:43
Губерниев подсказал Дзюбе, как именно закончить карьеру
Вчера, 23:23
1
Раскрыты слова Беллингема, которые он кричал в адрес арбитра с «Атлетико»
Вчера, 23:00
Мостовой перечислил клубы, которые разыграют чемпионство в РПЛ
Вчера, 22:47
4
Охрана «Локомотива» не пустила Баринова к игрокам команды
Вчера, 22:34
5
Во Франции раскрыли, какую сумму «Спартак» предлагал за Головина
Вчера, 22:30
6
Моуринью раскритиковал Ла Лигу после поражения от «Атлетико»
Вчера, 22:13
2
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+