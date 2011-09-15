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    Иво Пекальски - статистика

    #17 | Полузащитник
    Имя Иво
    Фамилия Пекальски
    Команда Хэкен
    Состав Основной
    Родной город Лунд
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 3 ноября 1990 (32 года)
    Рост 183
    Вес 80
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Мальме 4 0 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    04.11.2011 1' -71' Металлист (Харьков) 3:1 Мальме (Мальме)
    56'
    20.10.2011 1' -90' Мальме (Мальме) 1:4 Металлист (Харьков)
    29.09.2011 1' -90' Мальме (Мальме) 1:2 Аустрия (Вена)
    15.09.2011 1' -90' АЗ Алкмаар (Алкмаар) 4:1 Мальме (Мальме)
    17'
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