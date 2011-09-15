Иво Пекальски - статистика
#17 | Полузащитник
|Имя
|Иво
|Фамилия
|Пекальски
|Команда
|Хэкен
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лунд
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|3 ноября 1990 (32 года)
|Рост
|183
|Вес
|80
|Имя
|Иво
|Фамилия
|Пекальски
|Команда
|Хэкен
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лунд
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|3 ноября 1990 (32 года)
|Рост
|183
|Вес
|80
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Мальме
|4
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.11.2011
|1' -71'
|Металлист (Харьков)
|3:1
|Мальме (Мальме)
|56'
|20.10.2011
|1' -90'
|Мальме (Мальме)
|1:4
|Металлист (Харьков)
|29.09.2011
|1' -90'
|Мальме (Мальме)
|1:2
|Аустрия (Вена)
|15.09.2011
|1' -90'
|АЗ Алкмаар (Алкмаар)
|4:1
|Мальме (Мальме)
|17'