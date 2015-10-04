Статистика по турнирам

Россия. Второй дивизион. Зона Центр 2015/2016 Россия. Первый дивизион 2010 Россия. Кубок 2008/2009 Россия. Первый дивизион 2008 Россия. Кубок 2007/2008 Россия. Кубок 2006/2007