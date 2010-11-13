Фуад Рашид - статистика
#8 | Полузащитник
|Имя
|Фуад
|Фамилия
|Рашид
|Команда
|Нанси
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|15 ноября 1991 (31 год)
|Имя
|Фуад
|Фамилия
|Рашид
|Команда
|Нанси
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|15 ноября 1991 (31 год)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Нанси
|2
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.05.2011
|Был в запасе
|ПСЖ (Париж)
|2:2
|Нанси (Нанси)
|20.03.2011
|88' -90'
|Монако (Монако)
|0:1
|Нанси (Нанси)
|12.03.2011
|64' -90'
|Нанси (Нанси)
|2:0
|Кан (Кан)
|75'
|05.03.2011
|Был в запасе
|Лорьян (Лорьян)
|0:0
|Нанси (Нанси)
|27.02.2011
|Был в запасе
|Нанси (Нанси)
|1:2
|Марсель (Марсель)
|04.12.2010
|Был в запасе
|Арль-Авиньон (Авиньон)
|1:1
|Нанси (Нанси)
|13.11.2010
|Был в запасе
|Бордо (Бордо)
|2:1
|Нанси (Нанси)