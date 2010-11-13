Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Фуад Рашид - статистика

    #8 | Полузащитник
    Имя Фуад
    Фамилия Рашид
    Команда Нанси
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 15 ноября 1991 (31 год)
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Нанси 2 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    10.05.2011 Был в запасе ПСЖ (Париж) 2:2 Нанси (Нанси)
    20.03.2011 88' -90' Монако (Монако) 0:1 Нанси (Нанси)
    12.03.2011 64' -90' Нанси (Нанси) 2:0 Кан (Кан)
    75'
    05.03.2011 Был в запасе Лорьян (Лорьян) 0:0 Нанси (Нанси)
    27.02.2011 Был в запасе Нанси (Нанси) 1:2 Марсель (Марсель)
    04.12.2010 Был в запасе Арль-Авиньон (Авиньон) 1:1 Нанси (Нанси)
    13.11.2010 Был в запасе Бордо (Бордо) 2:1 Нанси (Нанси)
    • Читайте нас: 
    11