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    Атс Пурье - статистика

    #11 | Нападающий
    Имя Атс
    Фамилия Пурье
    Команда КуПС
    Состав Основной
    Родной город Таллинн
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 3 августа 1985 (37 лет)
    Рост 178
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Эстония 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    03.09.2017 1' -90' Эстония 1:0 Кипр
    31.08.2017 Был в запасе Греция 0:0 Эстония
    09.06.2017 Был в запасе Эстония 0:2 Бельгия
    13.11.2016 Был в запасе Бельгия 8:1 Эстония
    10.10.2016 69' -90' Эстония 0:2 Греция
    07.10.2016 Был в запасе Эстония 4:0 Гибралтар
    06.09.2016 Был в запасе Босния и Герцеговина 5:0 Эстония
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