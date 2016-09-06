Атс Пурье - статистика
#11 | Нападающий
|Имя
|Атс
|Фамилия
|Пурье
|Команда
|КуПС
|Состав
|Основной
|Родной город
|Таллинн
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|3 августа 1985 (37 лет)
|Рост
|178
|Имя
|Атс
|Фамилия
|Пурье
|Команда
|КуПС
|Состав
|Основной
|Родной город
|Таллинн
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|3 августа 1985 (37 лет)
|Рост
|178
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Эстония
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.09.2017
|1' -90'
|Эстония
|1:0
|Кипр
|31.08.2017
|Был в запасе
|Греция
|0:0
|Эстония
|09.06.2017
|Был в запасе
|Эстония
|0:2
|Бельгия
|13.11.2016
|Был в запасе
|Бельгия
|8:1
|Эстония
|10.10.2016
|69' -90'
|Эстония
|0:2
|Греция
|07.10.2016
|Был в запасе
|Эстония
|4:0
|Гибралтар
|06.09.2016
|Был в запасе
|Босния и Герцеговина
|5:0
|Эстония