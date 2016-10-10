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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Эстония - Греция
Эстония - Греция: обзор матча 10 октября 2016
Эстония
10.10.2016, понедельник, 21:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа H, 3 тур
0 : 2
Завершен
Греция
2'
В. Торосидис
61'
К. Стафилидис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эстония - Греция
87'
Замена
А. Циолис
️️️️
Я. Маниатис
Замена
С. Мосников
️️️️
А. Дмитриев
80'
Замена
А. Пурье
️️️️
С. Лутс
69'
61'
ГОЛ! 0:2!
К. Стафилидис
53'
Желтая карточка
М. Оиконому
Желтая карточка
А. Дмитриев
45'
+2
Замена
Г. Камс
️️️️
Т. Тенисте
31'
Желтая карточка
Н. Баранов
20'
18'
Замена
М. Оиконому
️️️️
В. Торосидис
7'
Замена
П. Тахцидис
️️️️
С. Папастатопулос
2'
ГОЛ! 0:1!
В. Торосидис
Пас отдал
П. Манталос
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эстония
12
Микхел Аксалу
ВР
23
Таийо Тенисте
ЦЗ
19
Кен Калласте
ЦЗ
21
Никита Баранов
ЦЗ
15
Рагнар Клаван
ЦЗ
17
Павел Марин
ЦП
13
Сиим Лутс
ЦП
18
Карол Метс
ЦП
14
Константин Васильев
АП
6
Александр Дмитриев
ПП
10
Сергей Зенев
ЦФ
Главный тренер
Мартин Рейм
Греция
1
Орестис Карнезис
ВР
3
Константинос Стафилидис
ЛЗ
4
Кирякос Пападопулос
ЦЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
4
Костас Манолас
ЦЗ
15
Василис Торосидис
ЦЗ
20
Петрос Манталос
ЦП
11
Тасос Бакасетас
АП
2
Яннис Маниатис
ПП
9
Костас Митроглу
ЦФ
18
Николас Карелис
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Скиббе
Эстония
12
Андреас Вайкла
ВР
22
Павел Лондак
ВР
5
Дмитрий Круглов
ЛЗ
3
Артур Пикк
ЦЗ
20
Герт Камс
ЦЗ
16
Йоонас Тамм
ЦЗ
4
Маттиас Кяйт
ЦП
16
Сергей Мосников
ЦП
20
Тармо Неэмело
ЦФ
9
Атс Пурье
ЦФ
11
Хенрик Оямаа
ЦФ
8
Хенри Аниер
ЦФ
Греция
13
Стефанос Капино
ВР
12
Панайотис Гликос
ВР
0
Хосе Холебас
ЛЗ
23
Мариос Оиконому
ЦЗ
8
Танос Пецос
ЦП
23
Панайотис Тахцидис
ЦП
6
Александрос Циолис
ЦП
11
Яннис Янниотас
ПВ
9
Апостолос Веллиос
ЦФ
4-4-1-1
12
Аксалу
23
Тенисте
21
Баранов
15
Клаван
19
Калласте
17
Марин
13
Лутс
18
Метс
6
Дмитриев
14
Васильев
10
Зенев
3-2-2-1-2
1
Карнезис
19
Папастатопулос
4
Манолас
15
Торосидис
4
Пападопулос
3
Стафилидис
2
Маниатис
20
Манталос
11
Бакасетас
18
Карелис
9
Митроглу
23
Тенисте
20
Камс
20
Камс
23
Тенисте
6
Дмитриев
16
Мосников
16
Мосников
6
Дмитриев
13
Лутс
9
Пурье
9
Пурье
13
Лутс
15
Торосидис
23
Оиконому
23
Оиконому
15
Торосидис
19
Папастатопулос
23
Тахцидис
23
Тахцидис
19
Папастатопулос
2
Маниатис
6
Циолис
6
Циолис
2
Маниатис
Остались в запасе
Эстония
Греция
4
Маттиас Кяйт
ЦП
20
Тармо Неэмело
ЦФ
12
Андреас Вайкла
ВР
22
Павел Лондак
ВР
5
Дмитрий Круглов
ЛЗ
3
Артур Пикк
ЦЗ
16
Йоонас Тамм
ЦЗ
11
Хенрик Оямаа
ЦФ
8
Хенри Аниер
ЦФ
Главный тренер
Мартин Рейм
11
Яннис Янниотас
ПВ
13
Стефанос Капино
ВР
12
Панайотис Гликос
ВР
0
Хосе Холебас
ЛЗ
8
Танос Пецос
ЦП
9
Апостолос Веллиос
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Скиббе
Остались в запасе
4
Маттиас Кяйт
ЦП
20
Тармо Неэмело
ЦФ
12
Андреас Вайкла
ВР
22
Павел Лондак
ВР
5
Дмитрий Круглов
ЛЗ
3
Артур Пикк
ЦЗ
16
Йоонас Тамм
ЦЗ
11
Хенрик Оямаа
ЦФ
8
Хенри Аниер
ЦФ
Остались в запасе
11
Яннис Янниотас
ПВ
13
Стефанос Капино
ВР
12
Панайотис Гликос
ВР
0
Хосе Холебас
ЛЗ
8
Танос Пецос
ЦП
9
Апостолос Веллиос
ЦФ
Главный тренер
Мартин Рейм
Главный тренер
Михаэль Скиббе
Статистика матча Эстония - Греция
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Эстония
Лига наций, 6 тур
Эстония
2 : 1
16.11.2026
Болгария
Лига наций, 5 тур
Люксембург
0 : 1
13.11.2026
Эстония
Лига наций, 4 тур
Эстония
0 : 0
06.10.2026
Исландия
Лига наций, 3 тур
Эстония
1 : 0
03.10.2026
Люксембург
Лига наций, 2 тур
Болгария
0 : 0
29.09.2026
Эстония
Греция
Лига наций, 6 тур
Греция
1 : 0
16.11.2026
Сербия
Лига наций, 5 тур
Нидерланды
7 : 0
13.11.2026
Греция
Лига наций, 4 тур
Греция
0 : 0
04.10.2026
Германия
Лига наций, 3 тур
Греция
2 : 2
01.10.2026
Нидерланды
Лига наций, 2 тур
Германия
0 : 1
27.09.2026
Греция
Информация о матче
Главный судья:
Иштван Вад
(Будапешт)
Стадион:
А. Ле Кок Арена
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 3
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