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Таави Ряхн - статистика

Завершил карьеру
16 мая 1981 (45)
#3 | Защитник
193 см | 88 кг
Эстония
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Эстония
3
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа,
Андорра
0 : 1
16.10.2012
Эстония
1' - 90'
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа,
Эстония
0 : 1
12.10.2012
Венгрия
1' - 90'
7'
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа,
Турция
3 : 0
11.09.2012
Эстония
1' - 90'
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа,
Эстония
0 : 2
07.09.2012
Румыния
Был в запасе
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