Жак Зуа - статистика
#19 | Нападающий
|Имя
|Жак
|Фамилия
|Зуа
|Команда
|Кайзерслаутерн
|Состав
|Основной
|Родной город
|Гаруа
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|6 сентября 1991 (31 год)
|Рост
|186
|Вес
|84
Стоимость:
€ 750
тыс
|Имя
|Жак
|Фамилия
|Зуа
|Команда
|Кайзерслаутерн
|Состав
|Основной
|Родной город
|Гаруа
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|6 сентября 1991 (31 год)
|Рост
|186
|Вес
|84
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Камерун
|5
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.02.2017
|1' -90'
|Египет
|1:2
|Камерун
|02.02.2017
|1' -90'
|Камерун
|2:0
|Гана
|28.01.2017
|45' -90'
|Сенегал
|0:0
(4:5)п
|Камерун
|22.01.2017
|76' -90'
|Камерун
|0:0
|Габон
|18.01.2017
|Был в запасе
|Камерун
|2:1
|Гвинея-Бисау
|14.01.2017
|1' -90'
|Буркина-Фасо
|1:1
|Камерун