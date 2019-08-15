Статистика по турнирам

Лига Европы 2019/2020 Лига Европы 2018/2019 Лига Европы 2017/2018 Лига Европы 2016/2017 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011