Статистика по турнирам

Турция. Суперлига 2018/2019 Турция. Суперлига 2017/2018 Турция. Суперлига 2016/2017 Лига Европы 2014/2015 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Лига Европы 2013/2014 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Лига Европы 2011/2012 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011