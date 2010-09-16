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    Уильям - статистика

    #23 | Полузащитник
    Имя Уильям
    Фамилия Тиеро
    Команда ЦСКА
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 3 декабря 1980 (42 года)
    Рост 174
    Вес 69
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    ЦСКА 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    04.11.2010 Был в запасе Рапид (Вена) 1:2 ЦСКА (София)
    21.10.2010 Был в запасе ЦСКА (София) 0:2 Рапид (Вена)
    30.09.2010 1' -59' ЦСКА (София) 0:1 Порту (Порту)
    16.09.2010 1' -46' Бешикташ (Стамбул) 1:0 ЦСКА (София)
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