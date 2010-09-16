Уильям - статистика
#23 | Полузащитник
|Имя
|Уильям
|Фамилия
|Тиеро
|Команда
|ЦСКА
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|3 декабря 1980 (42 года)
|Рост
|174
|Вес
|69
|Имя
|Уильям
|Фамилия
|Тиеро
|Команда
|ЦСКА
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|3 декабря 1980 (42 года)
|Рост
|174
|Вес
|69
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|ЦСКА
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.11.2010
|Был в запасе
|Рапид (Вена)
|1:2
|ЦСКА (София)
|21.10.2010
|Был в запасе
|ЦСКА (София)
|0:2
|Рапид (Вена)
|30.09.2010
|1' -59'
|ЦСКА (София)
|0:1
|Порту (Порту)
|16.09.2010
|1' -46'
|Бешикташ (Стамбул)
|1:0
|ЦСКА (София)