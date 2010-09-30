Мартин Дечев - статистика
#27 | Защитник
|Имя
|Мартин
|Фамилия
|Дечев
|Команда
|ЦСКА
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|12 апреля 1990 (32 года)
|Рост
|179
|Вес
|70
|Имя
|Мартин
|Фамилия
|Дечев
|Команда
|ЦСКА
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|12 апреля 1990 (32 года)
|Рост
|179
|Вес
|70
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|ЦСКА
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.12.2010
|63' -90'
|Порту (Порту)
|3:1
|ЦСКА (София)
|02.12.2010
|Был в запасе
|ЦСКА (София)
|1:2
|Бешикташ (Стамбул)
|21.10.2010
|72' -90'
|ЦСКА (София)
|0:2
|Рапид (Вена)
|30.09.2010
|1' -90'
|ЦСКА (София)
|0:1
|Порту (Порту)