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    Мартин Дечев - статистика

    #27 | Защитник
    Имя Мартин
    Фамилия Дечев
    Команда ЦСКА
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 12 апреля 1990 (32 года)
    Рост 179
    Вес 70
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    ЦСКА 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    15.12.2010 63' -90' Порту (Порту) 3:1 ЦСКА (София)
    02.12.2010 Был в запасе ЦСКА (София) 1:2 Бешикташ (Стамбул)
    21.10.2010 72' -90' ЦСКА (София) 0:2 Рапид (Вена)
    30.09.2010 1' -90' ЦСКА (София) 0:1 Порту (Порту)
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