Козмин Матей - статистика
#9 | Полузащитник
|Имя
|Козмин
|Фамилия
|Матей
|Команда
|Атромитос
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|30 сентября 1991 (31 год)
|Рост
|175
|Вес
|67
Стоимость:
€ 50
тыс
|Имя
|Козмин
|Фамилия
|Матей
|Команда
|Атромитос
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|30 сентября 1991 (31 год)
|Рост
|175
|Вес
|67
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|ФКСБ
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.12.2010
|90' -90'
|Наполи (Неаполь)
|1:0
|ФКСБ (Бухарест)
|02.12.2010
|Был в запасе
|ФКСБ (Бухарест)
|1:1
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|04.11.2010
|Был в запасе
|ФКСБ (Бухарест)
|3:1
|Утрехт (Утрехт)
|21.10.2010
|Был в запасе
|Утрехт (Утрехт)
|1:1
|ФКСБ (Бухарест)