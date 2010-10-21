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    Козмин Матей - статистика

    #9 | Полузащитник
    Имя Козмин
    Фамилия Матей
    Команда Атромитос
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 30 сентября 1991 (31 год)
    Рост 175
    Вес 67
    Стоимость:
    € 50
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    ФКСБ 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    15.12.2010 90' -90' Наполи (Неаполь) 1:0 ФКСБ (Бухарест)
    02.12.2010 Был в запасе ФКСБ (Бухарест) 1:1 Ливерпуль (Ливерпуль)
    04.11.2010 Был в запасе ФКСБ (Бухарест) 3:1 Утрехт (Утрехт)
    21.10.2010 Был в запасе Утрехт (Утрехт) 1:1 ФКСБ (Бухарест)
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