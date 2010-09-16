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    Артем Хачатуров - статистика

    #16 | Полузащитник
    Имя Артем
    Фамилия Хачатуров
    Команда Тирасполь
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 18 июня 1992 (30 лет)
    Рост 190
    Вес 80
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Шериф 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    04.11.2010 75' -90' БАТЭ (Борисов) 3:1 Шериф (Тирасполь)
    21.10.2010 Был в запасе Шериф (Тирасполь) 0:1 БАТЭ (Борисов)
    30.09.2010 Был в запасе Шериф (Тирасполь) 2:0 Динамо (Киев)
    16.09.2010 Был в запасе АЗ Алкмаар (Алкмаар) 2:1 Шериф (Тирасполь)
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