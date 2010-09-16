Артем Хачатуров - статистика
#16 | Полузащитник
|Имя
|Артем
|Фамилия
|Хачатуров
|Команда
|Тирасполь
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|18 июня 1992 (30 лет)
|Рост
|190
|Вес
|80
|Имя
|Артем
|Фамилия
|Хачатуров
|Команда
|Тирасполь
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|18 июня 1992 (30 лет)
|Рост
|190
|Вес
|80
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Шериф
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.11.2010
|75' -90'
|БАТЭ (Борисов)
|3:1
|Шериф (Тирасполь)
|21.10.2010
|Был в запасе
|Шериф (Тирасполь)
|0:1
|БАТЭ (Борисов)
|30.09.2010
|Был в запасе
|Шериф (Тирасполь)
|2:0
|Динамо (Киев)
|16.09.2010
|Был в запасе
|АЗ Алкмаар (Алкмаар)
|2:1
|Шериф (Тирасполь)