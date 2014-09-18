Марко Торсильери - статистика
#6 | Защитник
|Имя
|Марко
|Фамилия
|Торсильери
|Команда
|Бока Хуниорс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|12 января 1988 (35 лет)
|Рост
|189
|Вес
|80
|Имя
|Марко
|Фамилия
|Торсильери
|Команда
|Бока Хуниорс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|12 января 1988 (35 лет)
|Рост
|189
|Вес
|80
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Металлист
|4
|0
|1
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|27.11.2014
|1' -90'
|Трабзонспор (Трабзон)
|3:1
|Металлист (Харьков)
|06.11.2014
|1' -90'
|Легия (Варшава)
|2:1
|Металлист (Харьков)
|22'
|22.10.2014
|1' -90'
|Металлист (Харьков)
|0:1
|Легия (Варшава)
|02.10.2014
|Был в запасе
|Локерен (Локерен)
|1:0
|Металлист (Харьков)
|18.09.2014
|1' -90'
|Металлист (Харьков)
|1:2
|Трабзонспор (Трабзон)