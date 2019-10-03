Пал-Андре Хелланд - статистика
#7 | Защитник
|Имя
|Пал-Андре
|Фамилия
|Хелланд
|Команда
|Лиллестрем
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|4 января 1990 (33 года)
|Рост
|187
|Вес
|77
Стоимость:
€ 300
тыс
|Имя
|Пал-Андре
|Фамилия
|Хелланд
|Команда
|Лиллестрем
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|4 января 1990 (33 года)
|Рост
|187
|Вес
|77
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Русенборг
|1
|1
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.12.2019
|1' -90'
|ПСВ (Эйндховен)
|1:1
|Русенборг (Тронхейм)
|22'
|07.11.2019
|Был в запасе
|Русенборг (Тронхейм)
|0:2
|Спортинг (Лиссабон)
|24.10.2019
|Был в запасе
|Спортинг (Лиссабон)
|1:0
|Русенборг (Тронхейм)
|90'
|03.10.2019
|Был в запасе
|Русенборг (Тронхейм)
|1:4
|ПСВ (Эйндховен)