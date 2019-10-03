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    Пал-Андре Хелланд - статистика

    #7 | Защитник
    Имя Пал-Андре
    Фамилия Хелланд
    Команда Лиллестрем
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 4 января 1990 (33 года)
    Рост 187
    Вес 77
    Стоимость:
    € 300
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Русенборг 1 1 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    12.12.2019 1' -90' ПСВ (Эйндховен) 1:1 Русенборг (Тронхейм)
    22'
    07.11.2019 Был в запасе Русенборг (Тронхейм) 0:2 Спортинг (Лиссабон)
    24.10.2019 Был в запасе Спортинг (Лиссабон) 1:0 Русенборг (Тронхейм)
    90'
    03.10.2019 Был в запасе Русенборг (Тронхейм) 1:4 ПСВ (Эйндховен)
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