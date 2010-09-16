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    Марио Малоча - статистика

    #22 | Защитник
    Имя Марио
    Фамилия Малоча
    Команда Хайдук
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 4 мая 1989 (33 года)
    Рост 189
    Вес 81
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Хайдук 5 0 0 3 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    01.12.2010 1' -90' Хайдук (Сплит) 1:3 АЕК (Афины)
    11'
    04.11.2010 1' -90' Хайдук (Сплит) 2:3 Зенит (Санкт-Петербург)
    85'
    21.10.2010 1' -90' Зенит (Санкт-Петербург) 2:0 Хайдук (Сплит)
    30.09.2010 1' -90' Хайдук (Сплит) 1:0 Андерлехт (Брюссель)
    90'
    16.09.2010 1' -90' АЕК (Афины) 3:1 Хайдук (Сплит)
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