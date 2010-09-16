Марио Малоча - статистика
#22 | Защитник
|Имя
|Марио
|Фамилия
|Малоча
|Команда
|Хайдук
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|4 мая 1989 (33 года)
|Рост
|189
|Вес
|81
|Имя
|Марио
|Фамилия
|Малоча
|Команда
|Хайдук
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|4 мая 1989 (33 года)
|Рост
|189
|Вес
|81
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Хайдук
|5
|0
|0
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.12.2010
|1' -90'
|Хайдук (Сплит)
|1:3
|АЕК (Афины)
|11'
|04.11.2010
|1' -90'
|Хайдук (Сплит)
|2:3
|Зенит (Санкт-Петербург)
|85'
|21.10.2010
|1' -90'
|Зенит (Санкт-Петербург)
|2:0
|Хайдук (Сплит)
|30.09.2010
|1' -90'
|Хайдук (Сплит)
|1:0
|Андерлехт (Брюссель)
|90'
|16.09.2010
|1' -90'
|АЕК (Афины)
|3:1
|Хайдук (Сплит)