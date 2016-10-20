Волкан Шен - статистика
#20 | Полузащитник
|Имя
|Волкан
|Фамилия
|Шен
|Команда
|Адана Демирспор
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|7 июля 1987 (35 лет)
|Рост
|173
|Вес
|65
Стоимость:
€ 50
тыс
|Имя
|Волкан
|Фамилия
|Шен
|Команда
|Адана Демирспор
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|7 июля 1987 (35 лет)
|Рост
|173
|Вес
|65
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Фенербахче
|5
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|22.02.2017
|71' -90'
|Фенербахче (Стамбул)
|1:1
|Краснодар (Краснодар)
|08.12.2016
|70' -90'
|Фейеноорд (Роттердам)
|0:1
|Фенербахче (Стамбул)
|82'
|24.11.2016
|1' -73'
|Фенербахче (Стамбул)
|2:0
|Заря (Луганск)
|03.11.2016
|1' -68'
|Фенербахче (Стамбул)
|2:1
|Манчестер Юнайтед (Манчестер)
|20.10.2016
|1' -69'
|Манчестер Юнайтед (Манчестер)
|4:1
|Фенербахче (Стамбул)