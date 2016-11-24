Статистика по турнирам

Португалия. Примейра 2018/2019 Португалия. Примейра 2017/2018 Лига Европы 2016/2017 Лига чемпионов 2016/2017 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017 Португалия. Примейра 2016/2017 Лига Европы 2014/2015 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Лига чемпионов 2012/2013 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Товарищеские матчи 2012 Лига Чемпионов 2011/2012 Лига Европы 2010/2011