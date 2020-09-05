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    Густав Свенссон - статистика

    #13 | Полузащитник
    Имя Густав
    Фамилия Свенссон
    Команда Гуанчжоу Сити
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 7 февраля 1987 (36 лет)
    Рост 184
    Вес 77
    Стоимость:
    € 300
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Швеция 1 0 0 0 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    17.11.2020 Был в запасе Франция 4:2 Швеция
    14.11.2020 Был в запасе Швеция 2:1 Хорватия
    14.10.2020 Был в запасе Португалия 3:0 Швеция
    08.09.2020 1' -44' Швеция 0:2 Португалия
    14' 44'
    05.09.2020 Был в запасе Швеция 0:1 Франция
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