Густав Свенссон - статистика
#13 | Полузащитник
|Имя
|Густав
|Фамилия
|Свенссон
|Команда
|Гуанчжоу Сити
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|7 февраля 1987 (36 лет)
|Рост
|184
|Вес
|77
Стоимость:
€ 300
тыс
|Имя
|Густав
|Фамилия
|Свенссон
|Команда
|Гуанчжоу Сити
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|7 февраля 1987 (36 лет)
|Рост
|184
|Вес
|77
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Швеция
|1
|0
|0
|0
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|17.11.2020
|Был в запасе
|Франция
|4:2
|Швеция
|14.11.2020
|Был в запасе
|Швеция
|2:1
|Хорватия
|14.10.2020
|Был в запасе
|Португалия
|3:0
|Швеция
|08.09.2020
|1' -44'
|Швеция
|0:2
|Португалия
|14' 44'
|05.09.2020
|Был в запасе
|Швеция
|0:1
|Франция