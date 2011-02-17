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    Ричард Фостер - статистика

    #12 | Защитник
    Имя Ричард
    Фамилия Фостер
    Команда Росс Каунти
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 31 июля 1985 (37 лет)
    Рост 176
    Вес 70
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Рейнджерс 4 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    17.03.2011 1' -85' Рейнджерс (Глазго) 0:1 ПСВ (Эйндховен)
    10.03.2011 1' -90' ПСВ (Эйндховен) 0:0 Рейнджерс (Глазго)
    24.02.2011 1' -90' Спортинг (Лиссабон) 2:2 Рейнджерс (Глазго)
    17.02.2011 1' -90' Рейнджерс (Глазго) 1:1 Спортинг (Лиссабон)
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