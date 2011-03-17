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Ричард Фостер
Статистика
Ричард Фостер - статистика
Завершил карьеру
31 июля 1985 (41)
#12 | Защитник
176 см | 70 кг
Шотландия
Статистика
Статистика по турнирам
Шотландия. Премьер-лига 2019/2020
Шотландия. Премьер-лига 2018/2019
Шотландия. Плей-офф 2017/2018
Шотландия. Премьер-Лига 2017/2018
Шотландия. Плей-офф 2016/2017
Шотландия. Премьер-Лига 2016/2017
Лига Европы 2010/2011
Лига Чемпионов 2010/2011
Кубок УЕФА 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Рейнджерс
4
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 1/8 финала
Рейнджерс
0 : 1
17.03.2011
ПСВ
1' - 85'
Лига Европы, 1/8 финала
ПСВ
0 : 0
10.03.2011
Рейнджерс
1' - 90'
Лига Европы, 1/16 финала
Спортинг
2 : 2
24.02.2011
Рейнджерс
1' - 90'
Лига Европы, 1/16 финала
Рейнджерс
1 : 1
17.02.2011
Спортинг
1' - 90'
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