Ричард Фостер - статистика
#12 | Защитник
|Имя
|Ричард
|Фамилия
|Фостер
|Команда
|Росс Каунти
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|31 июля 1985 (37 лет)
|Рост
|176
|Вес
|70
|Имя
|Ричард
|Фамилия
|Фостер
|Команда
|Росс Каунти
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|31 июля 1985 (37 лет)
|Рост
|176
|Вес
|70
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Рейнджерс
|4
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|17.03.2011
|1' -85'
|Рейнджерс (Глазго)
|0:1
|ПСВ (Эйндховен)
|10.03.2011
|1' -90'
|ПСВ (Эйндховен)
|0:0
|Рейнджерс (Глазго)
|24.02.2011
|1' -90'
|Спортинг (Лиссабон)
|2:2
|Рейнджерс (Глазго)
|17.02.2011
|1' -90'
|Рейнджерс (Глазго)
|1:1
|Спортинг (Лиссабон)