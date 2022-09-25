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    Антон Полюткин - статистика

    #20 | Защитник
    Имя Антон
    Отчество Сергеевич
    Фамилия Полюткин
    Команда КАМАЗ
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 2 февраля 1993 (30 лет)
    Рост 191
    Вес 82
    Стоимость:
    € 200
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    КАМАЗ 17 1 0 3 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    27.11.2022 1' -90' Краснодар-2 (Краснодар) 2:2 КАМАЗ (Набережные Челны)
    23'
    20.11.2022 1' -90' КАМАЗ (Набережные Челны) 2:1 Кубань (Краснодар)
    13.11.2022 1' -90' СКА-Хабаровск (Хабаровск) 3:1 КАМАЗ (Набережные Челны)
    06.11.2022 1' -90' КАМАЗ (Набережные Челны) 0:1 Арсенал (Тула)
    77'
    29.10.2022 1' -90' КАМАЗ (Набережные Челны) 2:2 Уфа (Уфа)
    72'
    23.10.2022 1' -90' Шинник (Ярославль) 1:0 КАМАЗ (Набережные Челны)
    14.10.2022 1' -90' КАМАЗ (Набережные Челны) 1:0 Енисей (Красноярск)
    09.10.2022 1' -90' Волгарь (Астрахань) 0:0 КАМАЗ (Набережные Челны)
    01.10.2022 1' -90' КАМАЗ (Набережные Челны) 2:0 Родина (Москва)
    25.09.2022 13' -90' Велес (Москва) 1:1 КАМАЗ (Набережные Челны)
    18.09.2022 1' -64' КАМАЗ (Набережные Челны) 1:2 Динамо Мх (Махачкала)
    11.09.2022 1' -90' Алания (Владикавказ) 4:2 КАМАЗ (Набережные Челны)
    04.09.2022 Был в запасе КАМАЗ (Набережные Челны) 0:0 Балтика (Калининград)
    13.08.2022 1' -90' Волга (Ульяновск) 0:2 КАМАЗ (Набережные Челны)
    07.08.2022 1' -90' КАМАЗ (Набережные Челны) 1:1 Краснодар-2 (Краснодар)
    31.07.2022 1' -90' Кубань (Краснодар) 0:1 КАМАЗ (Набережные Челны)
    25.07.2022 1' -90' КАМАЗ (Набережные Челны) 3:2 СКА-Хабаровск (Хабаровск)
    16.07.2022 1' -77' Нефтехимик (Нижнекамск) 0:1 КАМАЗ (Набережные Челны)
    35'
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