Антон Полюткин - статистика
#20 | Защитник
|Имя
|Антон
|Отчество
|Сергеевич
|Фамилия
|Полюткин
|Команда
|КАМАЗ
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|2 февраля 1993 (30 лет)
|Рост
|191
|Вес
|82
Стоимость:
€ 200
тыс
|Имя
|Антон
|Отчество
|Сергеевич
|Фамилия
|Полюткин
|Команда
|КАМАЗ
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|2 февраля 1993 (30 лет)
|Рост
|191
|Вес
|82
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|КАМАЗ
|17
|1
|0
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|27.11.2022
|1' -90'
|Краснодар-2 (Краснодар)
|2:2
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|23'
|20.11.2022
|1' -90'
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|2:1
|Кубань (Краснодар)
|13.11.2022
|1' -90'
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|3:1
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|06.11.2022
|1' -90'
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|0:1
|Арсенал (Тула)
|77'
|29.10.2022
|1' -90'
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|2:2
|Уфа (Уфа)
|72'
|23.10.2022
|1' -90'
|Шинник (Ярославль)
|1:0
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|14.10.2022
|1' -90'
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|1:0
|Енисей (Красноярск)
|09.10.2022
|1' -90'
|Волгарь (Астрахань)
|0:0
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|01.10.2022
|1' -90'
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|2:0
|Родина (Москва)
|25.09.2022
|13' -90'
|Велес (Москва)
|1:1
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|18.09.2022
|1' -64'
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|1:2
|Динамо Мх (Махачкала)
|11.09.2022
|1' -90'
|Алания (Владикавказ)
|4:2
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|04.09.2022
|Был в запасе
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|0:0
|Балтика (Калининград)
|13.08.2022
|1' -90'
|Волга (Ульяновск)
|0:2
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|07.08.2022
|1' -90'
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|1:1
|Краснодар-2 (Краснодар)
|31.07.2022
|1' -90'
|Кубань (Краснодар)
|0:1
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|25.07.2022
|1' -90'
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|3:2
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|16.07.2022
|1' -77'
|Нефтехимик (Нижнекамск)
|0:1
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|35'