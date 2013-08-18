Мигель Пальярдо - статистика
#14 | Полузащитник
|Имя
|Мигель
|Фамилия
|Пальярдо
|Команда
|Хартс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|5 сентября 1986 (36 лет)
|Рост
|173
|Вес
|67
|Имя
|Мигель
|Фамилия
|Пальярдо
|Команда
|Хартс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|5 сентября 1986 (36 лет)
|Рост
|173
|Вес
|67
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Леванте
|3
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|16.05.2014
|Был в запасе
|Малага (Малага)
|1:0
|Леванте (Валенсия)
|25.04.2014
|Был в запасе
|Эльче (Эльче)
|1:1
|Леванте (Валенсия)
|09.03.2014
|1' -69'
|Реал (Мадрид)
|3:0
|Леванте (Валенсия)
|62'
|15.02.2014
|80' -90'
|Леванте (Валенсия)
|1:0
|Альмерия (Альмерия)
|18.08.2013
|46' -90'
|Барселона (Барселона)
|7:0
|Леванте (Валенсия)