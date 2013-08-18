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    Мигель Пальярдо - статистика

    #14 | Полузащитник
    Имя Мигель
    Фамилия Пальярдо
    Команда Хартс
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 5 сентября 1986 (36 лет)
    Рост 173
    Вес 67
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Леванте 3 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    16.05.2014 Был в запасе Малага (Малага) 1:0 Леванте (Валенсия)
    25.04.2014 Был в запасе Эльче (Эльче) 1:1 Леванте (Валенсия)
    09.03.2014 1' -69' Реал (Мадрид) 3:0 Леванте (Валенсия)
    62'
    15.02.2014 80' -90' Леванте (Валенсия) 1:0 Альмерия (Альмерия)
    18.08.2013 46' -90' Барселона (Барселона) 7:0 Леванте (Валенсия)
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