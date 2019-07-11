Тоньо - статистика
#25 | Вратарь
|Имя
|Антонио Рамирес
|Фамилия
|Мартинес
|Команда
|АЕК
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|23 ноября 1986 (36 лет)
|Рост
|189
|Вес
|81
Стоимость:
€ 400
тыс
|Имя
|Антонио Рамирес
|Фамилия
|Мартинес
|Команда
|АЕК
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|23 ноября 1986 (36 лет)
|Рост
|189
|Вес
|81
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|АЕК
|6
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.08.2019
|1' -90'
|Гент (Гент)
|3:0
|АЕК (Ларнака)
|08.08.2019
|1' -90'
|АЕК (Ларнака)
|1:1
|Гент (Гент)
|01.08.2019
|1' -90'
|Левски (София)
|0:4
|АЕК (Ларнака)
|25.07.2019
|1' -90'
|АЕК (Ларнака)
|3:0
|Левски (София)
|18.07.2019
|1' -90'
|Петрокуб (Хынчешты)
|0:1
|АЕК (Ларнака)
|11.07.2019
|1' -90'
|АЕК (Ларнака)
|1:0
|Петрокуб (Хынчешты)