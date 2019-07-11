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    Тоньо - статистика

    #25 | Вратарь
    Имя Антонио Рамирес
    Фамилия Мартинес
    Команда АЕК
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 23 ноября 1986 (36 лет)
    Рост 189
    Вес 81
    Стоимость:
    € 400
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    АЕК 6 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    15.08.2019 1' -90' Гент (Гент) 3:0 АЕК (Ларнака)
    08.08.2019 1' -90' АЕК (Ларнака) 1:1 Гент (Гент)
    01.08.2019 1' -90' Левски (София) 0:4 АЕК (Ларнака)
    25.07.2019 1' -90' АЕК (Ларнака) 3:0 Левски (София)
    18.07.2019 1' -90' Петрокуб (Хынчешты) 0:1 АЕК (Ларнака)
    11.07.2019 1' -90' АЕК (Ларнака) 1:0 Петрокуб (Хынчешты)
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