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Чарльз Таки
Статистика
Чарльз Таки - статистика
Завершил карьеру
12 ноября 1984 (41), Аккра
#10 | Полузащитник
176 см | 70 кг
Гана | Германия
Статистика
Статистика по турнирам
Кубок Африканских Наций 2012
Германия. Бундеслига 2010/2011
Команда
И
Г
П
Ж
К
Гана
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Кубок Африканских Наций,
Гана
0 : 2
11.02.2012
Мали
Был в запасе
Кубок Африканских Наций, 1/2 финала
Замбия
1 : 0
08.02.2012
Гана
Был в запасе
Кубок Африканских Наций, 1/4 финала
Гана
2 : 1
05.02.2012
Тунис
Был в запасе
Кубок Африканских Наций, 3 тур
Гана
1 : 1
01.02.2012
Гвинея
87' - 90'
Кубок Африканских Наций, 2 тур
Гана
2 : 0
28.01.2012
Мали
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