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    Чарльз Таки - статистика

    #10 | Полузащитник
    Имя Чарльз
    Фамилия Таки
    Состав Основной
    Родной город Аккра
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 12 ноября 1984 (38 лет)
    Рост 176
    Вес 70
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Гана 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    11.02.2012 Был в запасе Гана 0:2 Мали
    08.02.2012 Был в запасе Замбия 1:0 Гана
    05.02.2012 Был в запасе Гана 2:1 Тунис
    01.02.2012 87' -90' Гана 1:1 Гвинея
    28.01.2012 Был в запасе Гана 2:0 Мали
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