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    Драган Георгиев - статистика

    #11 | Нападающий
    Имя Драган
    Фамилия Георгиев
    Команда Вардар
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 16 декабря 1990 (32 года)
    Рост 170
    Вес 61
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Северная Македония 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    16.10.2012 Был в запасе Северная Македония 1:0 Сербия
    12.10.2012 Был в запасе Северная Македония 1:2 Хорватия
    11.09.2012 Был в запасе Шотландия 1:1 Северная Македония
    07.09.2012 73' -90' Хорватия 1:0 Северная Македония
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