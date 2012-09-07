Драган Георгиев - статистика
#11 | Нападающий
|Имя
|Драган
|Фамилия
|Георгиев
|Команда
|Вардар
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|16 декабря 1990 (32 года)
|Рост
|170
|Вес
|61
|Имя
|Драган
|Фамилия
|Георгиев
|Команда
|Вардар
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|16 декабря 1990 (32 года)
|Рост
|170
|Вес
|61
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Северная Македония
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|16.10.2012
|Был в запасе
|Северная Македония
|1:0
|Сербия
|12.10.2012
|Был в запасе
|Северная Македония
|1:2
|Хорватия
|11.09.2012
|Был в запасе
|Шотландия
|1:1
|Северная Македония
|07.09.2012
|73' -90'
|Хорватия
|1:0
|Северная Македония