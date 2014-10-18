Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Петар Слискович - статистика

    #25 | Нападающий
    Имя Петар
    Фамилия Слискович
    Команда Галлешер
    Состав Основной
    Родной город Сараево
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 21 февраля 1991 (32 года)
    Рост 193
    Вес 83
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Майнц 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    19.12.2014 86' -90' Майнц (Майнц) 1:2 Бавария (Мюнхен)
    16.12.2014 Был в запасе Кельн (Кельн) 0:0 Майнц (Майнц)
    13.12.2014 Был в запасе Майнц (Майнц) 1:1 Штутгарт (Штутгарт)
    01.11.2014 Был в запасе Майнц (Майнц) 1:2 Вердер (Бремен)
    18.10.2014 Был в запасе Майнц (Майнц) 2:1 Аугсбург (Аугсбург)
    • Читайте нас: 
    11