Петар Слискович - статистика
#25 | Нападающий
|Имя
|Петар
|Фамилия
|Слискович
|Команда
|Галлешер
|Состав
|Основной
|Родной город
|Сараево
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|21 февраля 1991 (32 года)
|Рост
|193
|Вес
|83
|Имя
|Петар
|Фамилия
|Слискович
|Команда
|Галлешер
|Состав
|Основной
|Родной город
|Сараево
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|21 февраля 1991 (32 года)
|Рост
|193
|Вес
|83
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Майнц
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|19.12.2014
|86' -90'
|Майнц (Майнц)
|1:2
|Бавария (Мюнхен)
|16.12.2014
|Был в запасе
|Кельн (Кельн)
|0:0
|Майнц (Майнц)
|13.12.2014
|Был в запасе
|Майнц (Майнц)
|1:1
|Штутгарт (Штутгарт)
|01.11.2014
|Был в запасе
|Майнц (Майнц)
|1:2
|Вердер (Бремен)
|18.10.2014
|Был в запасе
|Майнц (Майнц)
|2:1
|Аугсбург (Аугсбург)