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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Майнц - Штутгарт
Майнц - Штутгарт: обзор матча 13 декабря 2014
Майнц
13.12.2014, суббота, 20:30
Германия. Бундеслига, 15 тур
1 : 1
Завершен
Штутгарт
36'
Й. Гайс
72'
Ф. Костич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Майнц - Штутгарт
90'
+3
Замена
К. Рауш
️️️️
Т. Вернер
Желтая карточка
Ф. Джуричич
89'
Замена
Э. Сото
️️️️
Ю. Малли
82'
Замена
П. де Бласис
️️️️
Х. Самперио
82'
72'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Костич
Пас отдал
А. Максим
69'
Замена
Ф. Костич
️️️️
Ф. Кляйн
Замена
Ф. Джуричич
️️️️
С. Аллагуи
69'
58'
Желтая карточка
Д. Гинчек
57'
Замена
А. Максим
️️️️
О. Ромеу
Желтая карточка
Х. Самперио
56'
45'
+1
Желтая карточка
А. Глоушек
ГОЛ! 1:0!
Й. Гайс
36'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Майнц
1
Лорис Кариус
ВР
15
Жуниор Диас
ЛЗ
33
Пак Чжу-Ху
ЛЗ
16
Штефан Белл
ЦЗ
4
Николче Новески
ЦЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
30
Йоханнес Гайс
ЦП
29
Хаиро Самперио
ЦП
10
Юнус Малли
АП
9
Сами Аллагуи
ЦФ
30
Синджи Оказаки
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Штутгарт
26
Свен Ульрайх
ВР
2
Готоку Сакаи
ЦЗ
32
Тимо Баумгартль
ЦЗ
14
Адам Глоушек
ЦЗ
5
Георг Нидермайер
ЦЗ
5
Даниэль Швааб
ЦЗ
17
Флориан Кляйн
ЦЗ
4
Кристиан Гентнер
ЦП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
10
Даниэль Гинчек
ЦФ
11
Тимо Вернер
ЦФ
Главный тренер
Хуб Стевенс
Майнц
1
Стефанос Капино
ВР
2
Филипп Вольшайд
ЦЗ
18
Гонсало Хара
ЦЗ
19
Элкин Сото
ЦП
31
Филип Джуричич
АП
25
Петар Слискович
ЦФ
8
Пабло де Бласис
ЦФ
Штутгарт
1
Торстен Киршбаум
ВР
34
Константин Рауш
ЛП
23
Серкан Сарарер
ЛВ
18
Филип Костич
ЛВ
44
Александру Максим
ЦП
11
Карлос Груэсо
ЦП
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
3-2-2-1-2
1
Кариус
15
Диас
16
Белл
4
Новески
33
Пак Чжу-Ху
18
Бросински
30
Гайс
29
Самперио
10
Малли
30
Оказаки
9
Аллагуи
3-2-2-2
26
Ульрайх
5
Нидермайер
5
Швааб
17
Кляйн
32
Баумгартль
14
Глоушек
4
Гентнер
21
Ромеу
11
Вернер
10
Гинчек
10
Малли
19
Сото
19
Сото
10
Малли
9
Аллагуи
31
Джуричич
31
Джуричич
9
Аллагуи
29
Самперио
8
де Бласис
8
де Бласис
29
Самперио
11
Вернер
34
Рауш
34
Рауш
11
Вернер
21
Ромеу
44
Максим
44
Максим
21
Ромеу
17
Кляйн
18
Костич
18
Костич
17
Кляйн
Остались в запасе
Майнц
Штутгарт
1
Стефанос Капино
ВР
2
Филипп Вольшайд
ЦЗ
18
Гонсало Хара
ЦЗ
25
Петар Слискович
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
1
Торстен Киршбаум
ВР
11
Карлос Груэсо
ЦП
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
23
Серкан Сарарер
ЛВ
Главный тренер
Хуб Стевенс
Остались в запасе
1
Стефанос Капино
ВР
2
Филипп Вольшайд
ЦЗ
18
Гонсало Хара
ЦЗ
25
Петар Слискович
ЦФ
Остались в запасе
1
Торстен Киршбаум
ВР
11
Карлос Груэсо
ЦП
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
23
Серкан Сарарер
ЛВ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Главный тренер
Хуб Стевенс
Статистика матча Майнц - Штутгарт
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Майнц
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Информация о матче
Главный судья:
Бастиан Данкерт
(Росток)
Стадион:
Мева Арена
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