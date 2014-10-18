Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Майнц - Аугсбург
Майнц - Аугсбург: обзор матча 18 октября 2014
Майнц
18.10.2014, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 8 тур
2 : 1
Завершен
Аугсбург
20'
Й. Хофманн
23'
Х. Самперио
78'
Т. Вернер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Майнц - Аугсбург
82'
Желтая карточка
Т. Вернер
Замена
Э. Сото
️️️️
К. Мориц
82'
78'
ГОЛ! 2:1!
Т. Вернер
Пас отдал
А. Рахман Баба
Замена
Г. Хара
️️️️
Х. Самперио
77'
76'
Замена
А. Эссвайн
️️️️
Д. Кор
Желтая карточка
Ж. Диас
69'
Желтая карточка
С. Аллагуи
64'
63'
Желтая карточка
Р. Бобадилья
Замена
С. Аллагуи
️️️️
Й. Хофманн
60'
56'
Замена
А. Рахман Баба
️️️️
М. Де Йонг
46'
Замена
Т. Матавж
️️️️
Н. Джурдич
ГОЛ! 2:0!
Х. Самперио
23'
ГОЛ! 1:0!
Й. Хофманн
20'
Желтая карточка
С. Оказаки
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Майнц
1
Лорис Кариус
ВР
15
Жуниор Диас
ЛЗ
26
Нико Бунгерт
ЦЗ
16
Штефан Белл
ЦЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
29
Хаиро Самперио
ЦП
18
Кристоф Мориц
ЦП
30
Йоханнес Гайс
ЦП
7
Йонас Хофманн
ПВ
30
Синджи Оказаки
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Аугсбург
1
Марвин Хитц
ВР
71
Марсель Де Йонг
ЛЗ
18
Ян-Ингвар Кальсен-Бракер
ЦЗ
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
2
Пол Верхаг
ЦЗ
31
Доминик Кор
ЦП
10
Даниэль Байер
ЦП
17
Тобиас Вернер
ЦП
7
Халил Алтынтоп
АП
25
Рауль Бобадилья
ЦФ
28
Никола Джурдич
ЦФ
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Майнц
1
Стефанос Капино
ВР
18
Гонсало Хара
ЦЗ
19
Элкин Сото
ЦП
10
Юнус Малли
АП
31
Филип Джуричич
АП
9
Сами Аллагуи
ЦФ
25
Петар Слискович
ЦФ
Аугсбург
13
Александр Маннингер
ВР
21
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
26
Хонь Юнь-Хо
ЦЗ
8
Маркус Фойлнер
ЦП
30
Каюби
ЦП
35
Александр Эссвайн
ЦП
9
Тим Матавж
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Кариус
15
Диас
26
Бунгерт
16
Белл
18
Бросински
14
Баумгартлингер
29
Самперио
18
Мориц
30
Гайс
7
Хофманн
30
Оказаки
4-3-1-2
1
Хитц
18
Кальсен-Бракер
24
Клаван
2
Верхаг
71
Де Йонг
31
Кор
10
Байер
17
Вернер
7
Алтынтоп
28
Джурдич
25
Бобадилья
29
Самперио
18
Хара
18
Хара
29
Самперио
18
Мориц
19
Сото
19
Сото
18
Мориц
7
Хофманн
9
Аллагуи
9
Аллагуи
7
Хофманн
71
Де Йонг
21
Баба
21
Баба
71
Де Йонг
31
Кор
35
Эссвайн
35
Эссвайн
31
Кор
28
Джурдич
9
Матавж
9
Матавж
28
Джурдич
Остались в запасе
Майнц
Аугсбург
1
Стефанос Капино
ВР
10
Юнус Малли
АП
31
Филип Джуричич
АП
25
Петар Слискович
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
13
Александр Маннингер
ВР
26
Хонь Юнь-Хо
ЦЗ
8
Маркус Фойлнер
ЦП
30
Каюби
ЦП
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Остались в запасе
1
Стефанос Капино
ВР
10
Юнус Малли
АП
31
Филип Джуричич
АП
25
Петар Слискович
ЦФ
Остались в запасе
13
Александр Маннингер
ВР
26
Хонь Юнь-Хо
ЦЗ
8
Маркус Фойлнер
ЦП
30
Каюби
ЦП
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Статистика матча Майнц - Аугсбург
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Майнц
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 6 тур
Эльверсберг
4 : 3
17.10.2026
Аугсбург
Информация о матче
Главный судья:
Тобиас Штилер
(Оберхаузен)
Стадион:
Мева Арена
Новости команд
Все
Майнц
Аугсбург
Бундеслига. Ассисты Кейна помогли «Баварии» победить на выезде «Майнц» (2:1), Нойер травмировался
7 ноября
«РБ Лейпциг» – «Аугсбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
«Майнц» – «Бавария»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «РБ Лейпцига» и «Аугсбурга» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Майнца» и «Баварии» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Бундеслига. Ассисты Кейна помогли «Баварии» победить на выезде «Майнц» (2:1), Нойер травмировался
7 ноября
«Майнц» – «Бавария»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Майнца» и «Баварии» на победу в матче 9 тура
6 ноября
«Эльверсберг» – «Майнц»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 30 октября 2026
30 октября
Бундеслига Германии: шансы «Эльверсберга» и «Майнца» на победу в матче 8-го тура
29 октября
«РБ Лейпциг» – «Аугсбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «РБ Лейпцига» и «Аугсбурга» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Аугсбурга» и «Фрайбурга» на победу в матче 8-го тура
30 октября
Кубок Германии: шансы «Сонненхоф Гросаспаха» и «Аугсбурга» на победу в матче 2-го раунда
26 октября
«Аугсбург» – «Унион Берлин»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+