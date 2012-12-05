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Пауло Сезар
Статистика
Пауло Сезар - статистика
Завершил карьеру
5 января 1980 (46)
#9 | Нападающий
175 см | 70 кг
Бразилия
Статистика
Статистика по турнирам
Лига чемпионов 2012/2013
Лига Европы 2011/2012
Лига Европы 2010/2011
Лига Чемпионов 2010/2011
Чемпионат Португалии 2009/2010
Команда
И
Г
П
Ж
К
Брага
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига чемпионов, 6 тур
Брага
1 : 2
05.12.2012
Галатасарай
Был в запасе
Лига чемпионов, 2 тур
Галатасарай
0 : 2
02.10.2012
Брага
Был в запасе
Лига чемпионов, 1 тур
Брага
0 : 2
19.09.2012
ЧФР Клуж
71' - 90'
Лига чемпионов, 4 раунд
Удинезе
1 : 1
28.08.2012
Брага
94' - 90'
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