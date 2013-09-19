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    Кристиан Шнойвли - статистика

    #20 | Полузащитник
    Имя Кристиан
    Фамилия Шнойвли
    Команда Люцерн
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 7 февраля 1988 (35 лет)
    Рост 179
    Вес 70
    Стоимость:
    € 200
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Тун 5 1 0 3 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    13.12.2013 1' -59' Тун (Тун) 0:1 Генк (Генк)
    08.11.2013 1' -69' Тун (Тун) 0:2 Динамо (Киев)
    42'
    24.10.2013 1' -74' Динамо (Киев) 3:0 Тун (Тун)
    19'
    03.10.2013 64' -90' Генк (Генк) 2:1 Тун (Тун)
    19.09.2013 1' -90' Тун (Тун) 1:0 Рапид (Вена)
    35' 62'
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