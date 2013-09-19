Кристиан Шнойвли - статистика
#20 | Полузащитник
|Имя
|Кристиан
|Фамилия
|Шнойвли
|Команда
|Люцерн
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|7 февраля 1988 (35 лет)
|Рост
|179
|Вес
|70
Стоимость:
€ 200
тыс
|Имя
|Кристиан
|Фамилия
|Шнойвли
|Команда
|Люцерн
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|7 февраля 1988 (35 лет)
|Рост
|179
|Вес
|70
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Тун
|5
|1
|0
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|13.12.2013
|1' -59'
|Тун (Тун)
|0:1
|Генк (Генк)
|08.11.2013
|1' -69'
|Тун (Тун)
|0:2
|Динамо (Киев)
|42'
|24.10.2013
|1' -74'
|Динамо (Киев)
|3:0
|Тун (Тун)
|19'
|03.10.2013
|64' -90'
|Генк (Генк)
|2:1
|Тун (Тун)
|19.09.2013
|1' -90'
|Тун (Тун)
|1:0
|Рапид (Вена)
|35' 62'