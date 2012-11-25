Найл Рэнжер - статистика
#9 | Нападающий
|Имя
|Найл
|Фамилия
|Рэнжер
|Команда
|Борэм Вуд
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|11 апреля 1991 (31 год)
|Рост
|188
|Вес
|84
|Имя
|Найл
|Фамилия
|Рэнжер
|Команда
|Борэм Вуд
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|11 апреля 1991 (31 год)
|Рост
|188
|Вес
|84
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ньюкасл
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|19.01.2013
|Был в запасе
|Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)
|1:2
|Рединг (Рединг)
|12.01.2013
|Был в запасе
|Норвич Сити (Норвич)
|0:0
|Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)
|02.01.2013
|87' -90'
|Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)
|1:2
|Эвертон (Ливерпуль)
|03.12.2012
|Был в запасе
|Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)
|3:0
|Уиган Атлетик (Уиган)
|28.11.2012
|87' -90'
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|2:1
|Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)
|25.11.2012
|Был в запасе
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|2:0
|Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)