Арно Джум - статистика
#16 | Полузащитник
|Имя
|Арно
|Фамилия
|Джум
|Команда
|Хартс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|2 мая 1989 (33 года)
|Рост
|183
|Вес
|74
|Имя
|Арно
|Фамилия
|Джум
|Команда
|Хартс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|2 мая 1989 (33 года)
|Рост
|183
|Вес
|74
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Камерун
|3
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.02.2017
|1' -90'
|Египет
|1:2
|Камерун
|02.02.2017
|1' -77'
|Камерун
|2:0
|Гана
|28.01.2017
|1' -102'
|Сенегал
|0:0
(4:5)п
|Камерун
|82'
|22.01.2017
|Был в запасе
|Камерун
|0:0
|Габон
|18.01.2017
|Был в запасе
|Камерун
|2:1
|Гвинея-Бисау
|14.01.2017
|Был в запасе
|Буркина-Фасо
|1:1
|Камерун