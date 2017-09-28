Дэви Де Фаув - статистика
#2 | Защитник
|Имя
|Дэви
|Фамилия
|Де Фаув
|Команда
|Зюлте-Варегем
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|8 июля 1981 (41 год)
|Рост
|185
|Вес
|80
Стоимость:
€ 100
тыс
|Имя
|Дэви
|Фамилия
|Де Фаув
|Команда
|Зюлте-Варегем
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|8 июля 1981 (41 год)
|Рост
|185
|Вес
|80
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Зюлте-Варегем
|4
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.12.2017
|1' -90'
|Зюлте-Варегем (Варегем)
|3:2
|Лацио (Рим)
|23.11.2017
|1' -90'
|Ницца (Ницца)
|3:1
|Зюлте-Варегем (Варегем)
|02.11.2017
|1' -90'
|Витесс (Арнем)
|0:2
|Зюлте-Варегем (Варегем)
|19.10.2017
|Был в запасе
|Зюлте-Варегем (Варегем)
|1:1
|Витесс (Арнем)
|28.09.2017
|1' -90'
|Лацио (Рим)
|2:0
|Зюлте-Варегем (Варегем)