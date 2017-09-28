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    Дэви Де Фаув - статистика

    #2 | Защитник
    Имя Дэви
    Фамилия Де Фаув
    Команда Зюлте-Варегем
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 8 июля 1981 (41 год)
    Рост 185
    Вес 80
    Стоимость:
    € 100
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Зюлте-Варегем 4 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    07.12.2017 1' -90' Зюлте-Варегем (Варегем) 3:2 Лацио (Рим)
    23.11.2017 1' -90' Ницца (Ницца) 3:1 Зюлте-Варегем (Варегем)
    02.11.2017 1' -90' Витесс (Арнем) 0:2 Зюлте-Варегем (Варегем)
    19.10.2017 Был в запасе Зюлте-Варегем (Варегем) 1:1 Витесс (Арнем)
    28.09.2017 1' -90' Лацио (Рим) 2:0 Зюлте-Варегем (Варегем)
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