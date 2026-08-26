Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Егор Егоров - статистика

КДВ
16 ноября 1992 (33)
#33 | Защитник
179 см | 63 кг
Россия
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Россия. Кубок, 1/8 финала
КДВ
2 : 4
26.08.2026
Чертаново
1' - 46'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 22 тур
КДВ
1 : 0
23.08.2026
Химик
Был в запасе
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
КДВ
7
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 22 тур
КДВ
1 : 0
23.08.2026
Химик
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 21 тур
Ижевск
1 : 2
16.08.2026
КДВ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 20 тур
КДВ
1 : 0
09.08.2026
Крылья Советов-2
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 19 тур
КДВ
2 : 1
02.08.2026
Оренбург-2
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 14 тур
Победа
4 : 0
28.06.2026
КДВ
54' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 13 тур
КДВ
4 : 1
21.06.2026
Урал-2
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 10 тур
Крылья Советов-2
2 : 1
31.05.2026
КДВ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 9 тур
Оренбург-2
3 : 0
24.05.2026
КДВ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 8 тур
КДВ
1 : 0
17.05.2026
Рубин-2
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 7 тур
Носта
0 : 2
10.05.2026
КДВ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 6 тур
КДВ
3 : 1
03.05.2026
Динамо Брл
1' - 66'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 5 тур
Акрон-2
1 : 2
29.04.2026
КДВ
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
КДВ
4 : 2
26.04.2026
Победа
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 3 тур
Урал-2
0 : 2
19.04.2026
КДВ
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 2 тур
КДВ
3 : 0
12.04.2026
Челябинск-2
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 1 тур
Химик
2 : 3
05.04.2026
КДВ
1' - 90'
Главные новости
Батракова уличили в большой ошибке в «Галатасарае»
17:27
1
Агент Головина назвал страну, откуда есть конкретное предложение по игроку
17:18
Испанские клубы могут увести Карседо из «Спартака»
16:29
12
Инсайды Аршавина по Головину, которого хочет купить «Спартак»
16:18
2
Тренер «ПСЖ» лишил Сафонова статуса неприкасаемого
15:48
2
Николич впервые объяснил внезапный уход из ЦСКА, обвинив клуб в непрофессионализме
15:13
3
Дзюба может получить должность в РФС или РПЛ
14:22
8
Карпина осудили за вызов Батракова в сборную России
14:14
ВидеоАршавин и Глеб устроили гонки на тракторах в Беларуси
13:55
2
«Относятся как к ребенку»: игроки «Галатасарая» игнорируют Батракова
13:38
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+