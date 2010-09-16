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    Сумахоро Яя - статистика

    #70 | Полузащитник
    Имя Сумахоро
    Фамилия Яя
    Команда Сент-Труйден
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 28 сентября 1989 (33 года)
    Стоимость:
    € 650
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Гент 3 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    16.12.2010 64' -90' Лилль (Лилль) 3:0 Гент (Гент)
    01.12.2010 Был в запасе Гент (Гент) 1:0 Левски (София)
    21.10.2010 68' -90' Спортинг (Лиссабон) 5:1 Гент (Гент)
    16.09.2010 1' -67' Левски (София) 3:2 Гент (Гент)
    65'
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