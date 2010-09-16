Сумахоро Яя - статистика
#70 | Полузащитник
|Имя
|Сумахоро
|Фамилия
|Яя
|Команда
|Сент-Труйден
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|28 сентября 1989 (33 года)
Стоимость:
€ 650
тыс
|Имя
|Сумахоро
|Фамилия
|Яя
|Команда
|Сент-Труйден
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|28 сентября 1989 (33 года)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Гент
|3
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|16.12.2010
|64' -90'
|Лилль (Лилль)
|3:0
|Гент (Гент)
|01.12.2010
|Был в запасе
|Гент (Гент)
|1:0
|Левски (София)
|21.10.2010
|68' -90'
|Спортинг (Лиссабон)
|5:1
|Гент (Гент)
|16.09.2010
|1' -67'
|Левски (София)
|3:2
|Гент (Гент)
|65'