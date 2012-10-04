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    Христос Теофилу - статистика

    #15 | Защитник
    Имя Христос
    Фамилия Теофилу
    Команда АЕЛ
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 30 апреля 1980 (42 года)
    Рост 181
    Вес 76
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    АЕЛ 2 0 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    06.12.2012 84' -90' АЕЛ (Лимасcол) 3:0 Марсель (Марсель)
    90'
    23.11.2012 Был в запасе Боруссия (Менхенгладбах) 2:0 АЕЛ (Лимасcол)
    08.11.2012 Был в запасе Фенербахче (Стамбул) 2:0 АЕЛ (Лимасcол)
    04.10.2012 1' -90' Марсель (Марсель) 5:1 АЕЛ (Лимасcол)
    90'
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