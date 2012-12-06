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Христос Теофилу
Статистика
Христос Теофилу - статистика
Завершил карьеру
30 апреля 1980 (46)
#15 | Защитник
181 см | 76 кг
Кипр
Статистика
Статистика по турнирам
Лига Европы 2012/2013
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013
Команда
И
Г
П
Ж
К
АЕЛ
2
0
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 6 тур
АЕЛ
3 : 0
06.12.2012
Марсель
84' - 90'
90'
Лига Европы, 5 тур
Боруссия М
2 : 0
23.11.2012
АЕЛ
Был в запасе
Лига Европы, 4 тур
Фенербахче
2 : 0
08.11.2012
АЕЛ
Был в запасе
Лига Европы, 2 тур
Марсель
5 : 1
04.10.2012
АЕЛ
1' - 90'
90'
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