Христос Теофилу - статистика
#15 | Защитник
|Имя
|Христос
|Фамилия
|Теофилу
|Команда
|АЕЛ
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|30 апреля 1980 (42 года)
|Рост
|181
|Вес
|76
|Имя
|Христос
|Фамилия
|Теофилу
|Команда
|АЕЛ
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|30 апреля 1980 (42 года)
|Рост
|181
|Вес
|76
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|АЕЛ
|2
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.12.2012
|84' -90'
|АЕЛ (Лимасcол)
|3:0
|Марсель (Марсель)
|90'
|23.11.2012
|Был в запасе
|Боруссия (Менхенгладбах)
|2:0
|АЕЛ (Лимасcол)
|08.11.2012
|Был в запасе
|Фенербахче (Стамбул)
|2:0
|АЕЛ (Лимасcол)
|04.10.2012
|1' -90'
|Марсель (Марсель)
|5:1
|АЕЛ (Лимасcол)
|90'