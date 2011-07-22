Антон Муховиков - статистика
#19 | Полузащитник
|Имя
|Антон
|Отчество
|Владимирович
|Фамилия
|Муховиков
|Команда
|Александрия
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|20 июня 1984 (38 лет)
|Рост
|175
|Вес
|68
|Имя
|Антон
|Отчество
|Владимирович
|Фамилия
|Муховиков
|Команда
|Александрия
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|20 июня 1984 (38 лет)
|Рост
|175
|Вес
|68
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Александрия
|5
|0
|1
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.08.2011
|71' -90'
|Металлург (Донецк)
|3:1
|Александрия (Александрия)
|14.08.2011
|46' -90'
|Волынь (Луцк)
|3:1
|Александрия (Александрия)
|87'
|06.08.2011
|75' -90'
|Металлист (Харьков)
|2:1
|Александрия (Александрия)
|88'
|30.07.2011
|Был в запасе
|Александрия (Александрия)
|0:0
|Таврия (Симферополь)
|22.07.2011
|75' -90'
|Заря (Луганск)
|2:0
|Александрия (Александрия)