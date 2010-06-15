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    Мартин Петраш - статистика

    Защитник
    Имя Мартин
    Фамилия Петраш
    Команда Завершил карьеру
    Родной город Бойнице
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 2 ноября 1979 (43 года)
    Рост 186
    Вес 84
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Словакия 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    28.06.2010 Был в запасе Нидерланды 2:1 Словакия
    24.06.2010 90' -90' Словакия 3:2 Италия
    20.06.2010 Был в запасе Словакия 0:2 Парагвай
    15.06.2010 Был в запасе Новая Зеландия 1:1 Словакия
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