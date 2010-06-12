Ли Сенг Юл - статистика
|Имя
|Сенг Юл
|Фамилия
|Ли
|Команда
|Сеул
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|6 марта 1989 (34 года)
|Рост
|182
|Вес
|74
|Имя
|Сенг Юл
|Фамилия
|Ли
|Команда
|Сеул
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|6 марта 1989 (34 года)
|Рост
|182
|Вес
|74
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Южная Корея
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.06.2010
|Был в запасе
|Уругвай
|2:1
|Южная Корея
|22.06.2010
|Был в запасе
|Нигерия
|2:2
|Южная Корея
|17.06.2010
|Был в запасе
|Аргентина
|4:1
|Южная Корея
|12.06.2010
|87' -90'
|Южная Корея
|2:0
|Греция