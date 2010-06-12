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    Ли Сенг Юл - статистика

    Имя Сенг Юл
    Фамилия Ли
    Команда Сеул
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 6 марта 1989 (34 года)
    Рост 182
    Вес 74
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Южная Корея 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    26.06.2010 Был в запасе Уругвай 2:1 Южная Корея
    22.06.2010 Был в запасе Нигерия 2:2 Южная Корея
    17.06.2010 Был в запасе Аргентина 4:1 Южная Корея
    12.06.2010 87' -90' Южная Корея 2:0 Греция
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