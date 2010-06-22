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Расписание матчей
Чемпионат мира по футболу 2026
Нигерия - Южная Корея
Нигерия - Южная Корея: обзор матча 22 июня 2010
Нигерия
22.06.2010, вторник, 22:30
Чемпионат мира, группа B, 3 тур
2 : 2
Завершен
Южная Корея
12'
К. Уче
69'
Я. Айегбени (П)
38'
Д. Ли
49'
П. Чу-Юн
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нигерия - Южная Корея
+3
Замена
К. Дон Джин
️️️️
П. Чу-Юн
Замена
Д. Ким
️️️️
К. Сун-Юн
ГОЛ с пенальти! 2:2!
Я. Айегбени
Желтая карточка
К. Нам Иль
Замена
К. Нам Иль
️️️️
Е. Ки Хун
Замена
О. Мартинс
️️️️
Н. Кану
ГОЛ! 1:2!
П. Чу-Юн
Замена
У. Эчиеджиле
️️️️
Д. Йобо
Желтая карточка
Юссуф
ГОЛ! 1:1!
Д. Ли
Пас отдал
К. Сун-Юн
Желтая карточка
Ч. Обаси Огбуке
Желтая карточка
В. Эньяма
ГОЛ! 1:0!
К. Уче
Пас отдал
Ч. Одиа
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нигерия
1
Винсент Эньяма
ВР
5
Рабиу Афолаби
ЛЗ
2
Джозеф Йобо
ЦЗ
6
Дэнни Шитту
ЦЗ
17
Чиди Одиа
ПЗ
20
Диксон Этуху
ЛП
4
Нванкво Кану
(К)
АП
13
Юссуф
ПП
12
Калу Уче
ЛФ
8
Якубу Айегбени
ЦФ
19
Чинеду Обаси Огбуке
РФ
Главный тренер
Ларс Лагербек
Южная Корея
1
Чун Сун-Рён
ВР
12
Ли Юн Пе
ЛЗ
14
Джунг-Су Ли
ЦЗ
4
Чо Ен Хюн
ЦЗ
22
Ча Ду Ри
ПЗ
7
Пак Джи Сун
(К)
ЛП
8
Юнг-Ву Ким
ЦП
16
Ки Сун-Юн
ЦП
17
Ли Чхун-Ен
ПП
10
Пак Чу-Юн
ЦФ
19
Ем Ки Хун
РФ
Главный тренер
Ху Йонг-Му
Нигерия
23
Деле Айенугба
ВР
16
Остин Эджиде
ВР
3
Тайе Тайво
ЛЗ
3
Ува Эчиеджиле
ЛЗ
22
Айоделе Аделейе
ЦЗ
7
Джон Утака
ЛВ
15
Лукман Аруна
ЦП
18
Виктор Обинна
ЦФ
8
Питер Одемвингие
ЦФ
8
Браун Идейе
ЦФ
0
Обафеми Мартинс
ЦФ
Южная Корея
21
Ким Юн Кван
ВР
1
Ли Вун Джэ
ВР
15
Ким Дон Джин
ЛЗ
3
Ким Хюн Иль
ЦЗ
23
Кан Мин Су
ЦЗ
2
О Бом Сок
ПЗ
12
Ким Бо-Кьюн
ЛП
5
Ким Нам Иль
ЦП
19
Джае-Сунг Ким
ПВ
11
Ли Сенг Юл
ЦФ
9
Ан Джун Хван
ЦФ
20
Ли Дон Гук
ЦФ
4-2-1-3
1
Эньяма
5
Афолаби
2
Йобо
6
Шитту
17
Одиа
20
Этуху
13
Юссуф
4
Кану
12
Уче
8
Айегбени
19
Обаси Огбуке
4-4-2
1
Чун Сун-Рён
22
Ча Ду Ри
14
Ли
4
Чо Ен Хюн
12
Ли Юн Пе
17
Ли Чхун-Ен
8
Ким
16
Ки Сун-Юн
7
Пак Джи Сун
19
Ем Ки Хун
10
Пак Чу-Юн
2
Йобо
3
Эчиеджиле
3
Эчиеджиле
2
Йобо
4
Кану
0
Мартинс
0
Мартинс
4
Кану
10
Пак Чу-Юн
15
Ким Дон Джин
15
Ким Дон Джин
10
Пак Чу-Юн
19
Ем Ки Хун
5
Ким Нам Иль
5
Ким Нам Иль
19
Ем Ки Хун
16
Ки Сун-Юн
19
Ким
19
Ким
16
Ки Сун-Юн
Остались в запасе
Нигерия
Южная Корея
23
Деле Айенугба
ВР
16
Остин Эджиде
ВР
3
Тайе Тайво
ЛЗ
22
Айоделе Аделейе
ЦЗ
15
Лукман Аруна
ЦП
7
Джон Утака
ЛВ
18
Виктор Обинна
ЦФ
8
Питер Одемвингие
ЦФ
8
Браун Идейе
ЦФ
Главный тренер
Ларс Лагербек
11
Ли Сенг Юл
ЦФ
9
Ан Джун Хван
ЦФ
3
Ким Хюн Иль
ЦЗ
23
Кан Мин Су
ЦЗ
21
Ким Юн Кван
ВР
1
Ли Вун Джэ
ВР
20
Ли Дон Гук
ЦФ
2
О Бом Сок
ПЗ
12
Ким Бо-Кьюн
ЛП
Главный тренер
Ху Йонг-Му
Остались в запасе
23
Деле Айенугба
ВР
16
Остин Эджиде
ВР
3
Тайе Тайво
ЛЗ
22
Айоделе Аделейе
ЦЗ
15
Лукман Аруна
ЦП
7
Джон Утака
ЛВ
18
Виктор Обинна
ЦФ
8
Питер Одемвингие
ЦФ
8
Браун Идейе
ЦФ
Остались в запасе
11
Ли Сенг Юл
ЦФ
9
Ан Джун Хван
ЦФ
3
Ким Хюн Иль
ЦЗ
23
Кан Мин Су
ЦЗ
21
Ким Юн Кван
ВР
1
Ли Вун Джэ
ВР
20
Ли Дон Гук
ЦФ
2
О Бом Сок
ПЗ
12
Ким Бо-Кьюн
ЛП
Главный тренер
Ларс Лагербек
Главный тренер
Ху Йонг-Му
Статистика матча Нигерия - Южная Корея
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 3
06.10.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Португалия
2 : 1
10.06.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Польша
2 : 2
03.06.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Ямайка
3 : 0
30.05.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Нигерия
2 : 0
26.05.2026
Зимбабве
Южная Корея
Товарищеские матчи. Сборные
Саудовская Аравия
- : -
13.11.2026
Южная Корея
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
2 : 0
06.10.2026
Узбекистан
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
0 : 0
02.10.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
1 : 4
28.09.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
3 : 0
24.09.2026
Эквадор
Чемпионат мира, 3 тур
ЮАР
1 : 0
25.06.2026
Южная Корея
Информация о матче
Главный судья:
Олегариу Бенкеренса
(Лейрия)
Помощники судьи:
Жозе Мануэл Силва Кардинал
Бертину Миранда (оба - Португалия)
Стадион:
Дурбан
Где смотреть матч:
"Россия-2" 01:15 (запись)
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