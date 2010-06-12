Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат мира по футболу 2026
Южная Корея - Греция
Южная Корея - Греция: обзор матча 12 июня 2010
Южная Корея
12.06.2010, суббота, 15:30
Чемпионат мира, группа B, 1 тур
2 : 0
Завершен
Греция
7'
Д. Ли
53'
П. Джи Сун
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Южная Корея - Греция
Замена
Д. Ким
️️️️
Д. Ли
+1
Замена
Л. Сенг Юл
️️️️
П. Чу-Юн
Замена
К. Нам Иль
️️️️
К. Сун-Юн
Замена
П. Капетанос
️️️️
А. Харистеас
Замена
Д. Салпингидис
️️️️
Г. Самарас
Желтая карточка
В. Торосидис
ГОЛ! 2:0!
П. Джи Сун
Замена
Х. Пацацоглу
️️️️
Г. Карагунис
ГОЛ! 1:0!
Д. Ли
Пас отдал
К. Сун-Юн
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Южная Корея
1
Чун Сун-Рён
ВР
12
Ли Юн Пе
ЛЗ
4
Чо Ен Хюн
ЦЗ
14
Джунг-Су Ли
ЦЗ
22
Ча Ду Ри
ПЗ
17
Ли Чхун-Ен
ЛП
8
Юнг-Ву Ким
ЦП
16
Ки Сун-Юн
ЦП
19
Ем Ки Хун
АП
7
Пак Джи Сун
(К)
ПП
10
Пак Чу-Юн
ЦФ
Главный тренер
Ху Йонг-Му
Греция
12
Александрос Цорвас
ВР
15
Василис Торосидис
ЛЗ
11
Лукас Винтра
ЦЗ
0
Авраам Пападопулос
ЦЗ
2
Георгиос Сейтаридис
ПЗ
10
Георгиос Карагунис
ЛП
21
Константинос Кацуранис
(К)
ЦП
6
Александрос Циолис
ПП
7
Георгиос Самарас
ЛФ
17
Теофанис Гекас
ЦФ
9
Ангелос Харистеас
РФ
Главный тренер
Отто Рехагель
Южная Корея
21
Ким Юн Кван
ВР
1
Ли Вун Джэ
ВР
15
Ким Дон Джин
ЛЗ
3
Ким Хюн Иль
ЦЗ
23
Кан Мин Су
ЦЗ
2
О Бом Сок
ПЗ
12
Ким Бо-Кьюн
ЛП
5
Ким Нам Иль
ЦП
19
Джае-Сунг Ким
ПВ
20
Ли Дон Гук
ЦФ
9
Ан Джун Хван
ЦФ
11
Ли Сенг Юл
ЦФ
Греция
1
Константинос Халкиас
ВР
13
Михалис Сифакис
ВР
4
Никос Спиропулос
ЛЗ
16
Сотириос Кириакос
ЦЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
4
Стилянос Малезас
ЦЗ
5
Вангелис Морас
ЦЗ
3
Христос Пацацоглу
ПЗ
7
Сотирис Нинис
ЦП
23
Атанасиос Приттас
ЦП
14
Димитриос Салпингидис
ЦФ
20
Пантелис Капетанос
ЦФ
4-4-1-1
1
Чун Сун-Рён
12
Ли Юн Пе
4
Чо Ен Хюн
14
Ли
22
Ча Ду Ри
17
Ли Чхун-Ен
8
Ким
16
Ки Сун-Юн
7
Пак Джи Сун
19
Ем Ки Хун
10
Пак Чу-Юн
4-3-3
12
Цорвас
2
Сейтаридис
11
Винтра
0
Пападопулос
15
Торосидис
6
Циолис
21
Кацуранис
10
Карагунис
9
Харистеас
17
Гекас
7
Самарас
10
Пак Чу-Юн
11
Ли Сенг Юл
11
Ли Сенг Юл
10
Пак Чу-Юн
16
Ки Сун-Юн
5
Ким Нам Иль
5
Ким Нам Иль
16
Ки Сун-Юн
14
Ли
19
Ким
19
Ким
14
Ли
10
Карагунис
3
Пацацоглу
3
Пацацоглу
10
Карагунис
7
Самарас
14
Салпингидис
14
Салпингидис
7
Самарас
9
Харистеас
20
Капетанос
20
Капетанос
9
Харистеас
Остались в запасе
Южная Корея
Греция
20
Ли Дон Гук
ЦФ
9
Ан Джун Хван
ЦФ
21
Ким Юн Кван
ВР
3
Ким Хюн Иль
ЦЗ
23
Кан Мин Су
ЦЗ
1
Ли Вун Джэ
ВР
15
Ким Дон Джин
ЛЗ
2
О Бом Сок
ПЗ
12
Ким Бо-Кьюн
ЛП
Главный тренер
Ху Йонг-Му
1
Константинос Халкиас
ВР
13
Михалис Сифакис
ВР
4
Никос Спиропулос
ЛЗ
16
Сотириос Кириакос
ЦЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
4
Стилянос Малезас
ЦЗ
5
Вангелис Морас
ЦЗ
7
Сотирис Нинис
ЦП
23
Атанасиос Приттас
ЦП
Главный тренер
Отто Рехагель
Остались в запасе
20
Ли Дон Гук
ЦФ
9
Ан Джун Хван
ЦФ
21
Ким Юн Кван
ВР
3
Ким Хюн Иль
ЦЗ
23
Кан Мин Су
ЦЗ
1
Ли Вун Джэ
ВР
15
Ким Дон Джин
ЛЗ
2
О Бом Сок
ПЗ
12
Ким Бо-Кьюн
ЛП
Остались в запасе
1
Константинос Халкиас
ВР
13
Михалис Сифакис
ВР
4
Никос Спиропулос
ЛЗ
16
Сотириос Кириакос
ЦЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
4
Стилянос Малезас
ЦЗ
5
Вангелис Морас
ЦЗ
7
Сотирис Нинис
ЦП
23
Атанасиос Приттас
ЦП
Главный тренер
Ху Йонг-Му
Главный тренер
Отто Рехагель
Статистика матча Южная Корея - Греция
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Южная Корея
Товарищеские матчи. Сборные
Саудовская Аравия
- : -
13.11.2026
Южная Корея
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
2 : 0
06.10.2026
Узбекистан
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
0 : 0
02.10.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
1 : 4
28.09.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
3 : 0
24.09.2026
Эквадор
Чемпионат мира, 3 тур
ЮАР
1 : 0
25.06.2026
Южная Корея
Греция
Лига наций, 5 тур
Нидерланды
- : -
13.11.2026
Греция
Лига наций, 4 тур
Греция
0 : 0
04.10.2026
Германия
Лига наций, 3 тур
Греция
2 : 2
01.10.2026
Нидерланды
Лига наций, 2 тур
Германия
0 : 1
27.09.2026
Греция
Лига наций, 1 тур
Сербия
1 : 2
24.09.2026
Греция
Товарищеские матчи. Сборные
Греция
0 : 1
07.06.2026
Италия
Информация о матче
Помощники судьи:
Ян-Хендрик Хинц (Новая Зеландия)
Тевита Макасини (Тонга)
Стадион:
Нельсон-Мандела-Бэй
Где смотреть матч:
"Россия 2" 14:55 (прямая)
Новости команд
Все
Южная Корея
Греция
Стал известен победитель чемпионата мира U15
30 октября
1
Россия выиграла первый матч в утешительном турнире на ЧМ U15
29 октября
9
Топ-20 претендентов на золото Евро-2028 по версии Goal
8 октября
6
Хын-Мин Сон стал лучшим бомбардиром в истории сборной Южной Кореи
6 октября
Южная Корея – Узбекистан: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 октября 2026
6 октября
Россия выиграла первый матч в утешительном турнире на ЧМ U15
29 октября
9
Хын-Мин Сон стал лучшим бомбардиром в истории сборной Южной Кореи
6 октября
Южная Корея – Узбекистан: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 октября 2026
6 октября
Южная Корея – Венесуэла: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 октября 2026
2 октября
Южная Корея – Венесуэла: кто победит в товарищеском матче 2026 года
1 октября
Стал известен победитель чемпионата мира U15
30 октября
1
Топ-20 претендентов на золото Евро-2028 по версии Goal
8 октября
6
Клопп остался доволен ничьей Германии с Грецией
5 октября
Лига наций. Германия вновь не смогла выиграть у Греции, Нидерланды победили Сербию
4 октября
Греция – Германия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 октября 2026
4 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+