Ем Ки Хун - статистика
#26 | Полузащитник
|Имя
|Ки Хун
|Фамилия
|Ем
|Команда
|Сувон Самсунг
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|30 марта 1983 (39 лет)
|Рост
|182
|Вес
|78
|Имя
|Ки Хун
|Фамилия
|Ем
|Команда
|Сувон Самсунг
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|30 марта 1983 (39 лет)
|Рост
|182
|Вес
|78
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Южная Корея
|4
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.06.2010
|85' -90'
|Уругвай
|2:1
|Южная Корея
|22.06.2010
|1' -64'
|Нигерия
|2:2
|Южная Корея
|17.06.2010
|1' -90'
|Аргентина
|4:1
|Южная Корея
|10'
|12.06.2010
|1' -90'
|Южная Корея
|2:0
|Греция