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    Ем Ки Хун - статистика

    #26 | Полузащитник
    Имя Ки Хун
    Фамилия Ем
    Команда Сувон Самсунг
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 30 марта 1983 (39 лет)
    Рост 182
    Вес 78
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Южная Корея 4 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    26.06.2010 85' -90' Уругвай 2:1 Южная Корея
    22.06.2010 1' -64' Нигерия 2:2 Южная Корея
    17.06.2010 1' -90' Аргентина 4:1 Южная Корея
    10'
    12.06.2010 1' -90' Южная Корея 2:0 Греция
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