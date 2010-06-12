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    Джае-Сунг Ким - статистика

    #7 | Полузащитник
    Имя Джае-Сунг
    Фамилия Ким
    Команда Похан Стилерс
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 3 октября 1983 (39 лет)
    Рост 180
    Вес 78
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Южная Корея 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    26.06.2010 1' -61' Уругвай 2:1 Южная Корея
    22.06.2010 86' -90' Нигерия 2:2 Южная Корея
    17.06.2010 Был в запасе Аргентина 4:1 Южная Корея
    12.06.2010 90' -90' Южная Корея 2:0 Греция
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