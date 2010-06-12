Джае-Сунг Ким - статистика
#7 | Полузащитник
|Имя
|Джае-Сунг
|Фамилия
|Ким
|Команда
|Похан Стилерс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|3 октября 1983 (39 лет)
|Рост
|180
|Вес
|78
|Имя
|Джае-Сунг
|Фамилия
|Ким
|Команда
|Похан Стилерс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|3 октября 1983 (39 лет)
|Рост
|180
|Вес
|78
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Южная Корея
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.06.2010
|1' -61'
|Уругвай
|2:1
|Южная Корея
|22.06.2010
|86' -90'
|Нигерия
|2:2
|Южная Корея
|17.06.2010
|Был в запасе
|Аргентина
|4:1
|Южная Корея
|12.06.2010
|90' -90'
|Южная Корея
|2:0
|Греция